Tunisie: les investissements italiens progressent, signe d’un ancrage industriel de plus en plus profond

AGI - Les investissements italiens en Tunisie ont progressé de 19,4 % au premier semestre 2026, confirmant une tendance qui dépasse désormais la seule dynamique des échanges commerciaux. Selon les données de la Tunisia Investment Authority (TIA), ils ont atteint 190,38 millions de dinars, soit environ 57 millions d’euros, contre 159,44 millions de dinars un an plus tôt.
L’Italie se classe au quatrième rang des investisseurs étrangers en Tunisie
Ces nouveaux investissements ont contribué à la création de plus de 2 347 emplois. L’Italie se classe ainsi au quatrième rang des investisseurs étrangers en Tunisie, derrière la France, le Portugal et l’Allemagne. Mais ce classement ne traduit qu’imparfaitement le poids réel de la présence italienne dans le tissu productif tunisien.
Plus de 1 000 entreprises italiennes étaient actives dans le pays en 2025, représentant plus d’un quart des sociétés à participation étrangère et employant directement plus de 85 000 personnes. Cette implantation s’est progressivement transformée en véritable écosystème industriel. Elle reste particulièrement dense dans le Grand Tunis et sur le littoral, mais s’étend aussi vers certaines régions intérieures.
Textile et habillement, mais aussi la mécanique et les équipements électriques et électroniques
Textile et habillement demeurent des secteurs historiques, auxquels se sont ajoutés au fil des années la mécanique, les équipements électriques et électroniques, les composants automobiles, les matériaux de construction, l’agroalimentaire, la pharmacie, les transports et l’énergie.
Ce qui distingue aujourd’hui la relation économique italo-tunisienne est précisément ce degré d’intégration. De nombreuses entreprises italiennes ne considèrent plus la Tunisie comme un simple marché d’exportation, mais comme une base de production insérée dans des chaînes de valeur transméditerranéennes, avec des fournisseurs locaux, des compétences tunisiennes et des flux industriels étroitement connectés à l’Europe.
Èchanges commerciaux considérables, environ 3,39 milliards d'euros au premier semestre
Les échanges commerciaux restent néanmoins considérables. Au premier semestre 2026, ils ont atteint 11,427 milliards de dinars, environ 3,39 milliards d’euros. La Tunisie est par ailleurs devenue le premier marché africain pour les exportations italiennes. Sur l’ensemble de 2025, les échanges bilatéraux avaient avoisiné 6,5 milliards d’euros, dont 3,4 milliards d’exportations italiennes et 3,1 milliards d’importations en provenance de Tunisie.
La progression italienne s’inscrit dans un contexte plus général d’amélioration des flux d’investissement vers le pays. Les investissements internationaux ont atteint 1,929 milliard de dinars, environ 580 millions d’euros, au terme du premier semestre, en hausse de 11,5 % sur un an, de 41,7 % par rapport à 2024 et de 58,8 % par rapport à 2023. Les prochaines étapes devraient se jouer dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée.
Le Forum économique Italie-Tunisie
Énergies renouvelables, automobile, pharmacie, numérique, infrastructures et logistique figurent parmi les domaines identifiés comme prioritaires. Ils étaient déjà au cœur du Forum économique Italie-Tunisie organisé à Tunis en juin, qui avait réuni environ 200 représentants italiens et près de 400 participants tunisiens autour de rencontres B2B et de sessions consacrées notamment à la transition énergétique et numérique, à l’industrie avancée, aux matières premières critiques et aux transports.
La relation économique entre Rome et Tunis apparaît ainsi de moins en moins comme un simple échange entre deux marchés voisins. Elle repose désormais sur une présence productive italienne profondément enracinée en Tunisie et sur des chaînes industrielles de plus en plus intégrées entre les deux rives de la Méditerranée.