Kenya, l’italienne Gksd participera au renforcement du système de santé avec 15 nouveaux hôpitaux

AGI - Le Kenya a signé avec le groupe Gksd, filiale du Gruppo San Donato, une lettre d’intention portant sur le développement d’un programme de renforcement des infrastructures sanitaires nationales prévoyant la construction de 15 nouveaux hôpitaux dans autant de comtés, pour un investissement total estimé à environ 419 millions de dollars.
L’accord a été signé le 8 septembre à la State House de Nairobi par le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, et Kamel Ghribi, président de Gksd et vice-président du Gruppo San Donato, en présence du président William Ruto.
La cérémonie s’est également déroulée en présence du vice-président Kithure Kindiki, ainsi que de représentants des autorités kényanes et italiennes.
L'initiative s'inscrit dans le cadre du Plan Mettei pour l'Afrique
L’initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Kenya et l’Italie promu par le Plan Mattei pour l’Afrique et dans la démarche du Kenya vers la couverture sanitaire universelle. Elle répond à la nécessité d’accroître les capacités hospitalières du pays, de renforcer l’accès aux services spécialisés et de réduire la pression exercée sur les établissements de santé existants.
Lors de la cérémonie, le président Ruto a souligné la nécessité de renforcer rapidement les capacités sanitaires du pays : actuellement, le Kenya dispose d’environ 12 lits pour 10 000 habitants, un niveau inférieur au seuil de 25 lits indiqué par l’Organisation mondiale de la santé. « En développant notre capacité hospitalière, en renforçant le système d’orientation des patients et en rapprochant les services spécialisés des communautés, ces établissements accéléreront nos progrès vers la couverture sanitaire universelle », a déclaré le président kényan.
Dans le détail, le projet prévoit la construction de 13 hôpitaux de référence de comté de niveau 5, destinés à renforcer les capacités sanitaires et spécialisées au niveau des comtés, ainsi que de deux établissements de niveau 6, dotés de fonctions de haute spécialisation, d’enseignement et de référence nationale.
Gksd et le gouvernement kényan collaboreront à la structuration du financement du programme
Aux termes de la lettre d’intention, Gksd et le gouvernement kényan collaboreront à la structuration du financement du programme et à la réalisation ultérieure des travaux. Dans le cadre de l’accord, Gksd mettra à disposition son expertise dans le domaine de l’healthcare engineering, de la conception et de la réalisation d’infrastructures sanitaires complexes, en contribuant au développement d’établissements conçus selon des critères d’efficacité, d’innovation et de durabilité.
Pour Gksd une nouvelle étape dans le développement de la présence internationale
Le projet constitue par ailleurs une nouvelle étape dans le développement de la présence internationale de Gksd dans le secteur des infrastructures et des services de santé. « Cette lettre d’intention représente une étape importante dans le développement international de Gksd et confirme la capacité du Groupe à mettre ses compétences techniques, de conception et sanitaires au service de programmes d’infrastructures de grande ampleur », a déclaré le président du groupe, Kamel Ghribi.
« Le Kenya s’est fixé des objectifs ambitieux pour renforcer son système de santé. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à transformer ces priorités en infrastructures et en services destinés à créer de la valeur sur le long terme. » La construction des nouveaux établissements permettra d’élargir l’offre de soins et l’accès aux traitements spécialisés dans différentes régions du pays, contribuant ainsi au renforcement global du réseau hospitalier national.
Le Mombasa National Teaching and Referral Hospital sera construit à Jomvu, dans le comté de Mombasa
Ruto a expliqué que le choix des établissements était le résultat de consultations avec les gouverneurs et d’une analyse des besoins sanitaires des différentes régions. Parmi les hôpitaux prévus figure le Mombasa National Teaching and Referral Hospital, qui, selon le président, sera construit à Jomvu, dans le comté de Mombasa, un important carrefour logistique pour le transport de marchandises portuaires.
La liste comprend également le Moi Teaching and Referral Hospital, dont les travaux ont déjà commencé à Eldoret, ainsi que les hôpitaux de référence des comtés de Kilifi, Mandera et Marsabit.
Parmi les autres établissements identifiés par le président kényan figurent l’Embu Referral Hospital et les hôpitaux de référence des comtés de Kisii, Turkana et Marigat, ainsi que celui de Transmara West.
Ruto: "Création des infrastructures de santé les plus modernes disponibles à l’échelle mondial"
Ruto a expliqué s’être rendu personnellement dans l’établissement du comté de Turkana, « qui a besoin de soutien », et a ajouté que l’hôpital de référence du comté de Marigat avait été inclus dans le programme en raison de la dynamique démographique de la région, des problèmes liés au vol de bétail et de la nécessité de disposer de services de santé. « Je suis très fier du fait que nous nous rapprochons non seulement de la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Kenya, mais aussi de la création des infrastructures de santé les plus modernes disponibles à l’échelle mondiale », a déclaré Ruto.