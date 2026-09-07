L'art comme pont entre le Mozambique et l'Italie: la résidence de Camilla Alberti s'achève

AGI - Le programme culturel Mozita, promu par l'Ambassade d'Italie au Mozambique avec le soutien de Renco, a clôturé sa première résidence artistique à Maputo par la présentation de l'œuvre « Chasseurs de rouille » de l'artiste italienne Camilla Alberti à la Fondation Fernando Leite Couto.
L'Ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, des représentants de Renco et l'artiste elle-même ont assisté à la cérémonie. Lancé en 2025 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération entre le Mozambique et l'Italie, Mozita vise à renforcer les liens culturels par la recherche, le dialogue et le croisement des cultures et des expériences.
Le programme de résidence est coordonné par Valentina Ciarallo. Durant son séjour au Mozambique, Camilla Alberti a mené des recherches sur la région et ses expressions culturelles, en collaboration avec les artisans d'Assema, l'Association des sculpteurs d'art Makonde.
'Chasseurs de rouille', sculpture qui associe le pau-preto à déchets transformés en poudres
Il en a résulté « Chasseurs de rouille », une sculpture qui associe le pau-preto, bois emblématique de la culture makonde, à des déchets organiques et industriels transformés en poudres, pigments et liants.
L’œuvre propose une interprétation symbolique de trois concepts: la chasse, la rouille et le ciment, ce dernier étant perçu à la fois comme un symbole de statut social et un outil de transformation.
Elle fait désormais officiellement partie du patrimoine du projet Mozita. Après cette première étape, le programme se déplacera entre septembre et octobre à Pemba, au nord du Mozambique, où l’artiste italien Flavio Favelli poursuivra le dialogue entre artistes italiens et mozambicains, en créant une nouvelle œuvre inspirée par ses échanges avec les communautés locales et les traditions de la région.
"Mozita pôle culturel en 2026"
L’ambassadeur Annis a déclaré que Mozita « souhaite réaffirmer son rôle de pôle culturel en 2026 », où l’art contemporain devient un outil de rencontre et de développement partagé entre l’Italie et le Mozambique.