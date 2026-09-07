Libye-Italie: la reconstruction marque le début du partenariat du plan Mattei

AGI - La relation entre l’Italie et la Libye peut désormais s’élargir bien au-delà de son socle traditionnel, dominé par l’énergie, pour englober la santé, les infrastructures, la formation et l’innovation. C’est le message porté à Benghazi par Kamel Ghribi, président de Gksd et vice-président du Gruppo San Donato, à l’occasion de l’inauguration de l’Université de Benghazi, à laquelle il a participé sur invitation de Belgassem Haftar, directeur du Fonds pour la reconstruction et le développement de la Libye.
Ghribi a également rencontré le général Khalifa Haftar, commandant en chef de l’ENL. Selon un communiqué de la partie italienne, il a souligné que la proximité historique et géographique entre les deux pays pouvait être transformée en « opportunité de développement partagé », en faisant davantage appel aux compétences des entreprises italiennes.
Santé, infrastructures, énergie, formation et innovation parmi les secteurs identifiés
Santé, infrastructures, énergie, formation et innovation figurent parmi les secteurs identifiés. Cette approche rejoint la philosophie du Plan Mattei, auquel Ghribi a explicitement fait référence: privilégier des partenariats de long terme, associant investissements, compétences, formation et développement local plutôt qu’une relation limitée aux échanges commerciaux.
La Libye occupe dans cette perspective une place particulière, tant par sa proximité avec l’Italie que par l’ampleur de ses besoins de reconstruction. Le groupe dirigé par Ghribi dispose déjà d’un point d’ancrage concret en Cyrénaïque. En janvier, le Gruppo San Donato et Gksd ont signé à Benghazi avec le Fonds pour la reconstruction des contrats d’une valeur supérieure à deux milliards de dollars.
Gestion et la modernisation du Benghazi Medical Center
Le paquet comprend notamment la gestion et la modernisation du Benghazi Medical Center, la mise en service du centre oncologique de la ville et la réalisation d’une unité de valorisation énergétique des déchets d’une capacité de 675 000 tonnes par an. Ces accords donnent une dimension industrielle aux déclarations de Ghribi.
Dans le secteur de la santé l'expérience du San Raffaele
Dans le secteur de la santé, l’objectif ne consiste pas seulement à fournir des équipements, mais aussi à transférer des modèles de gestion, des compétences cliniques et des programmes de formation, notamment à travers l’expérience du San Raffaele.
Dans l’énergie et l’environnement, Gksd intervient comme partenaire d’ingénierie et de réalisation. L’initiative s’inscrit aussi dans le renforcement des relations entre Rome et les autorités de la Libye orientale. L’Italie maintient parallèlement un dialogue avec les institutions de Tripoli et cherche à conserver une présence équilibrée entre les deux principales zones de pouvoir du pays.
Le Fonds dirigé par Belgassem Haftar
Dans l’Est, le Fonds dirigé par Belgassem Haftar est devenu l’un des interlocuteurs centraux des grands programmes de reconstruction. Le potentiel économique reste considérable. Au cours des neuf premiers mois de 2025, les échanges entre l’Italie et la Libye ont atteint 6,08 milliards d’euros. Les hydrocarbures demeurent dominants, mais les exportations italiennes — 1,44 milliard d’euros sur la période — comprennent désormais davantage de navires, de machines industrielles, de produits raffinés et de biens alimentaires transformés.
Pour Ghribi, l’enjeu est précisément de transformer cette complémentarité en projets durables.
Accent sur le capital Humain
L’inauguration de l’Université de Benghazi lui a également permis de mettre l’accent sur le capital humain, présenté comme un autre volet essentiel de la reconstruction. Une logique qui rapproche la présence industrielle italienne en Libye des ambitions plus larges du Plan Mattei: investir dans les infrastructures, mais aussi dans les compétences nécessaires pour les faire fonctionner sur le long terme.