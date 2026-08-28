Rome et Kampala renforcent leur coopération économique et dans le développement

AGI - L’ambassadeur d’Italie en Ouganda, Mauro Massoni, a effectué une visite de courtoisie auprès du ministre ougandais des Finances, de la Planification et du Développement économique, Henry Musasizi, avec lequel il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale et des perspectives de collaboration dans le domaine du développement entre les deux pays.
Lors de cette rencontre, tenue à Kampala, les deux responsables ont souligné la contribution de longue date de l’Italie au développement de l’Ouganda, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’agriculture, de la résilience face au changement climatique et de la durabilité environnementale.
Nouvelles opportunités de coopèration et d'investissement
Les discussions ont également porté sur de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement. Parmi les pistes évoquées figurent des programmes de soutien à la filière café en Ouganda, des initiatives visant à valoriser la production agricole et industrielle, la gestion des déchets ainsi qu’une participation accrue des entreprises italiennes à des projets d’infrastructures stratégiques, notamment la ligne ferroviaire à écartement standard (SGR).
Le ministre ougandais et l’ambassadeur Massoni ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération économique, les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. L’objectif est de contribuer à la transformation de l’économie ougandaise tout en favorisant un développement durable et inclusif.
Une coopération active depuis plus de trois décennies
La coopération entre l’Italie et l’Ouganda est active depuis plus de trois décennies et couvre plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, la santé et la gestion des déchets. Cet engagement s’est également renforcé dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, auquel Kampala adhère. L’Ouganda figure, aux côtés de l’Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Malawi, parmi les cinq pays pilotes retenus pour la création de centres de formation dédiés à la filière café, un secteur dans lequel l’Italie accroît ses investissements sur le continent africain.
L’Italie et l’Ouganda ont par ailleurs renforcé l’année dernière leur coopération en faveur du commerce et du développement agricole durable. Un accord conclu entre la Chambre de commerce ItalAfrica Centrale et Agritrade Uganda vise notamment à accompagner les petites et moyennes entreprises du secteur agricole afin de leur permettre de développer une production compétitive et de qualité, adaptée aux exigences du marché international.
La Santé est un des axes importants du partenariat entre Rome e Kampala
Sur le front sanitaire, l’Ouganda a également franchi une étape importante après avoir été déclaré exempt d’Ebola par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette décision est intervenue à l’issue de la période de surveillance de 42 jours prévue par les protocoles sanitaires internationaux, confirmant les annonces faites quelques semaines auparavant par les autorités ougandaises.
La coopération dans le domaine de la santé demeure ainsi l’un des axes importants du partenariat entre Rome et Kampala, aux côtés de l’agriculture, des infrastructures, de l’environnement et du développement économique.