Agriculture bleue, le Meeting de Rimini porte sur la gestion des ressources indriques

AGI - À l'occasion de la 47e édition du Meeting pour l'Amitié entre les Peuples de Rimini, qui s'est tenu du 21 au 26 août, l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a organisé, dans le cadre du Pavillon International C3 « Semer l'avenir » du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, une rencontre entre institutions, organisations internationales, universités, société civile et entreprises sur les solutions pour une gestion durable des ressources hydriques en agriculture.
Le 21 août, l'AICS a organisé l'événement parallèle « Agriculture bleue – Innovation et durabilité vers l'efficacité hydrique », consacré aux filières agricoles et à l'usage efficace des ressources hydriques. Les travaux ont été ouverts par le directeur de l'AICS, Marco Riccardo Rusconi, qui a présenté dans son intervention les principaux axes de l'action de la Coopération italienne dans le secteur de l'eau : la capacité à étendre géographiquement les interventions, l'approche intersectorielle, l'ouverture et l'inclusivité, avec une attention particulière portée à la dimension de genre.
Deux projets de la Cooperation en ègypte et en Tunisie
Rusconi a fait référence à l'élément bleu comme à « sœur eau », rappelant la définition de saint François pour la présence de l'eau dans toutes les dimensions du développement humain. Le directeur a cité deux projets significatifs de la Coopération dans ce domaine : « Water Knowledge » en Égypte, axé sur le renforcement des compétences d'un institut égyptien clé, et « TANIT », une initiative en Tunisie sur la récupération des eaux usées et la remise en culture de terrains abandonnés en raison de la pénurie d'eau. « Il est nécessaire d'encourager un dialogue collégial sur la gestion de l'eau en tant que facteur de paix et de prévention des conflits », a souligné Rusconi dans son discours d'ouverture.
Selon les informations rapportées par l'AICS, la rencontre s'est articulée en deux sessions techniques consacrées à la gestion durable des ressources hydriques et à l'innovation technologique appliquée aux filières agricoles. Sont intervenus des représentants du CIHEAM Bari, de l'Université de Florence, de l'ICID, du CISP, de l'Alliance of Bioversity International and CIAT, de l'ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Canale Emiliano Romagnolo, de Sismoelettrica et de Winet.
Au coeur du debat l'efficacité de l'irrigation et la gestion de la pénurie d'eau
Les thèmes suivants ont été au cœur du débat : l'efficacité de l'irrigation ; la gestion de la pénurie d'eau ; le transfert de connaissances et de technologies ; l'intégration entre eau, agriculture, sécurité alimentaire, énergie et protection des écosystèmes.
Le secteur agricole utilise environ 70% des ressources mondiales d'eau douce
La gestion des ressources hydriques représente l'un des défis centraux pour l'avenir des systèmes alimentaires. Le secteur agricole utilise environ 70 % des ressources mondiales d'eau douce, tandis que dans les systèmes d'irrigation traditionnels, les pertes peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés.
Parallèlement, la croissance démographique, la dégradation des écosystèmes et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes rendent de plus en plus urgente l'adoption de technologies et de modèles de gouvernance capables de concilier productivité, protection de l'environnement et équité dans l'accès aux ressources.
L'objectif est de produire mieux, en réduisant les gaspillages
L'approche de la Coopération italienne s'inspire des principes de la Gestion intégrée des ressources en eau (Integrated Water Resources Management), en promouvant un usage de l'eau qui concilie les besoins de l'agriculture, des communautés, des autres secteurs productifs et des écosystèmes. L'objectif est de produire mieux, en réduisant les gaspillages et en valorisant l'innovation technologique, la recherche, la formation et les connaissances locales.
En Afrique 58 initiatives de la Coopération italienne
À décembre 2025, la Coopération italienne soutenait en Afrique 58 initiatives comportant des composantes liées à la gestion des ressources hydriques, mises en œuvre par des organisations de la société civile, des collectivités territoriales et des institutions académiques, pour une valeur totale d'environ 57 millions d'euros.
L'action italienne dans ce secteur se développe selon trois axes principaux : la capacité à étendre géographiquement les interventions, à travers la coordination entre initiatives nationales, régionales et mondiales ; l'approche intersectorielle, qui intègre l'eau, l'agriculture, l'énergie, l'industrie et l'environnement ; l'ouverture et l'inclusivité des processus décisionnels.
Transversale à ces axes d'action est la dimension de genre, essentielle pour lutter contre les inégalités dans l'accès, la gestion et l'utilisation des ressources hydriques.