L'espoir du Liban repart de la paix et de la convivialité au Meeting de Rimini

AGI - La paix au Liban, la reconstruction post-guerre et le dialogue interreligieux ont été les thèmes au cœur du panel « L'espoir à reconstruire au Pays des Cèdres », organisé lors de la journée de clôture du Meeting de Rimini, auquel ont participé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, l'ambassadrice libanaise en Italie Carla Jazzar et le vicaire apostolique de Beyrouth, Cesar Essayan.
À l'ouverture de la rencontre, Bernhard Scholz, président de la Fondation Meeting pour l'amitié entre les peuples Ets, a rappelé l'expérience libanaise de coexistence entre différentes confessions et cultures, fondée non seulement sur la tolérance, mais sur la réciprocité et sur un système politique capable de représenter cette pluralité. Un équilibre rendu fragile surtout par les crises qui ont traversé la région.
« Ce qui unit l'esprit libanais à celui de l'Union européenne, c'est d'avoir fait de la diversité sa propre vertu », a souligné Scholz.
Tajani, "Europe acteur importante pour faciliter le dialogue"
Selon Tajani, la première tâche de l'Italie « est de faire en sorte que l'Europe s'occupe davantage du Liban », non dans une optique d'« hégémonie », mais parce qu'elle peut être le seul acteur, avec les États-Unis, capable de «faciliter le dialogue», y compris interreligieux.
«Nous devons favoriser le dialogue entre chrétiens, chiites et sunnites au Liban», a souligné le ministre des Affaires étrangères, ajoutant que les Forces armées libanaises (FAL) « devront elles aussi toujours être des forces interreligieuses ». «En tant qu'Européens, nous devons aider d'un point de vue économique surtout les populations qui souffrent le plus », a-t-il souligné, affirmant que l'Europe doit être un protagoniste dans tout le Moyen-Orient en tant que « porteur de paix ».
"Favoriser le dialogue entre chrétiens, chiites et sunnites au Liban"
Le ministre a critiqué l'Europe car «elle ne regarde pas assez vers le Sud du monde, vers la Méditerranée », avertissant que le même risque pourrait exister pour l'OTAN. Le titulaire de la Farnesina a souligné l'importance des communautés chrétiennes en tant que promotrices de «dialogue et de confrontation », soulignant que les profanations de symboles chrétiens au Liban par la partie israélienne sont « inacceptables ». Tajani a également réaffirmé son appréciation pour la décision du Liban d'abolir la peine de mort, soulignant qu'il s'agit d'un signal « politique très important » et « de grande civilisation ».
Selon le ministre, un « Hezbollah armé ne peut pas être souverain du territoire », qui devrait au contraire être contrôlé par l'État et par les forces armées libanaises (FAL).
Les FAL, a-t-il rappelé, ont déjà commencé à se déployer dans de petites portions du sud du Liban « grâce aussi aux pourparlers de Rome » entre le Liban et Israël début août.
Tajani a expliqué avoir confirmé au commandant des FAL, Rodolphe Haykal, venu cette semaine à Rome, l'engagement italien à rester au Liban même après la fin de la mission de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
L'ambassadrice libanaise Carla Jazzar a rappelé la gravité de la situation dans le sud du pays, où les attaques israéliennes « se poursuivent quotidiennement », causant des pertes en vies humaines et des destructions.
Le dommages au Liban s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars
Les dommages s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars, a expliqué Jazzar, ajoutant que 20 % des terres agricoles du sud sont endommagées, ainsi que les infrastructures et le réseau électrique. Selon Jazzar, le dernier cycle de négociations entre le Liban et Israël à Rome « n'a pas résolu tous les problèmes, mais nous estimons qu'il a contribué à faire avancer certaines questions qui n'avaient jamais été abordées auparavant, comme les frontières et l'échange de prisonniers ».
Toutefois, a-t-elle souligné, « il reste encore beaucoup à faire ». Le vicaire apostolique de Beyrouth, Cesar Essayan, a remercié le gouvernement italien et les militaires engagés dans la mission FINUL pour la proximité démontrée envers la population, rappelant également ceux qui ont perdu la vie durant leur service.