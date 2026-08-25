De la Tanzanie au Kenya, l'Italie investit pour développer la filière du café

AGI - Investir dans la formation des nouvelles générations et transformer la filière du café en un outil de développement capable de créer des emplois et de lutter contre l’abandon des zones rurales africaines. C’est ce qui est ressorti de la rencontre « Des grains de café en Afrique. Cultiver le talent des nouvelles générations », organisée au Meeting de Rimini en collaboration avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).
Ont participé à la rencontre Mario Bruscino, vice-président du Comité italien du café et responsable des achats de café vert chez Caffè Borbone ; Giacomo Ciambotti, responsable de la division Recherche d’E4Impact ; Edmondo Cirielli, vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; Adugna Debela, directeur général de l’Ethiopian Coffee and Tea Authority ; Primus Kimaryo, directeur général du Tanzania Coffee Board ; Henry Kinyua, conseiller pour les cultures et les chaînes de valeur au sein du Secrétariat présidentiel pour la transformation économique du Kenya ; et Chiara Scaraggi, experte de la chaîne de valeur du café à l’Onudi. Le panel était animé par Gerardo Patacconi, directeur du master en économie et science du café Ernesto Illy.
La stratégie italienne mise sur la formation et la réhabilitation des territoires abandonnés
Dans son intervention, le vice-ministre Cirielli a souligné que le café pouvait représenter une importante opportunité de croissance pour l’Afrique, où de vastes superficies potentiellement cultivables restent inutilisées.
La stratégie italienne mise sur la formation et la réhabilitation des territoires abandonnés, notamment pour répondre aux effets du changement climatique, a-t-il observé. « L’Italie mise sur la formation parce qu’elle considère qu’il s’agit du défi gagnant, en particulier pour l’Afrique », a-t-il déclaré, en rappelant la collaboration avec l’Onudi ainsi que les projets soutenus par le Plan Mattei, l’Union européenne et le G7.
« L’Italie est devenue centrale dans le fait de placer l’Afrique au centre », a-t-il ajouté. De son côté, Kimaryo a décrit la transformation en cours en Tanzanie, où la production est passée d’environ 50.000 à 100.000 tonnes.
« La Tanzanie veut doubler sa production », a déclaré le directeur de l’organisme chargé de réguler l’industrie du café dans le pays africain.
L’expert, ancien président du Comité des projets de l’Organisation internationale du café (OIC), a expliqué qu’en Tanzanie le secteur avait été freiné pendant des années par le vieillissement des plants et celui des agriculteurs eux-mêmes, tandis que les jeunes avaient tendance à abandonner une activité fondée sur des méthodes considérées comme dépassées.
Le gouvernement a donc augmenté les nouvelles plantations et favorisé l’implication des nouvelles générations. Environ un demi-million de personnes travaillent aujourd’hui dans le secteur et 40 % du café tanzanien est exporté vers l’Europe, notamment vers l’Allemagne et l’Italie.
Le café kényan fait vivre plus de 800.000 personnes
Le Kenya est confronté à un défi similaire. « Le café kényan fait vivre plus de 800.000 personnes », a déclaré le conseiller Kinyua, rappelant que le gouvernement de Nairobi avait fait du secteur l’une de ses priorités. Il a notamment mis en place un fonds permettant d’avancer aux producteurs jusqu’à 40 % de la valeur de leur production afin de couvrir les mois qui séparent la récolte de la vente.
Formation des jeunes et des femmes
La formation des jeunes et des femmes, la collaboration avec les universités et l’économie circulaire constituent d’autres leviers mis en place, a ajouté Kinyua. Il a également souligné la nature des relations étroites avec l’Italie : il ne s’agit pas d’une simple démarche caritative, mais de commerce et de construction d’opportunités économiques communes.
Dans cette perspective, Scaraggi a qualifié l’initiative de « projet qui a imposé un dialogue d’égal à égal entre les pays producteurs et les pays consommateurs ». L’Onudi a notamment traduit cette approche par la création des Coffee Training Centers, de véritables centres de formation spécialisés soutenus par le Plan Mattei. L’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi et l’Ouganda sont les cinq pays pilotes dans lesquels la formation vise à améliorer la qualité, les compétences et la compétitivité internationale.
Importance des compétences entrepreneuriales
Ciambotti a insisté sur l’importance des compétences entrepreneuriales, citant l’expérience d’une coopérative kényane d’environ 400 membres confrontée à des difficultés notamment en raison de la fragmentation progressive des terres entre les générations. « Nous avons besoin de connaissances et de compétences pour diriger les coopératives et les entreprises », a-t-il souligné.
À travers des programmes tels qu’Arabica, E4Impact a formé environ 30.000 petits exploitants agricoles et favorisé les liens avec des entreprises italiennes. Bruscino a pour sa part apporté au débat le point de vue de l’industrie italienne du café, soulignant le lien entre la qualité de la matière première, la durabilité de la filière et les relations avec les producteurs africains.
La collaboration entre les entreprises et les pays producteurs devient ainsi partie intégrante d’un processus capable de créer de la valeur tout au long de la filière du café. De la rencontre est ressortie une stratégie visant à transformer le café, d’une simple matière première exportée, en une filière capable de générer des compétences, des emplois et de la valeur dans les territoires africains, tout en offrant aux nouvelles générations une possibilité concrète de construire leur avenir sans devoir quitter leurs communautés rurales.