Italie-Maroc: culture et coopération, le Prix Mattei ouvre de nouvelles opportunités

AGI - Le Prix Mattei représente une nouvelle occasion de renforcer une relation déjà marquée par des "liens profonds ", notamment à travers la culture et les rapports entre les sociétés respectives. C'est ce qu'affirme l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Pasquale Salzano, soulignant la portée de cette initiative pour les relations bilatérales.
"L'Italie et le Maroc ont construit au fil du temps des liens profonds, notamment à travers la culture et les rapports entre nos sociétés. Le Prix Mattei offre une nouvelle occasion de faire encore grandir cette relation, avec des projets concrets, de nouveaux échanges et de nouvelles collaborations", déclare Salzano.
Appel aux acteurs des deux pays et aux nouvelle générations
L'ambassadeur lance ensuite un appel aux acteurs des deux pays, avec une attention particulière portée aux nouvelles générations, afin qu'ils utilisent ce nouvel instrument pour développer des initiatives communes. "J'espère que les artistes, les universités, les institutions, les opérateurs culturels et, en particulier, les nouvelles générations de nos deux pays sauront saisir cette opportunité", affirme Salzano, soulignant le rôle de la culture comme outil de connaissance mutuelle et de construction de relations durables.
Les candidatures seront ouvertes du 31 août au 31 octobre
Les candidatures pour la première édition du Prix Mattei seront ouvertes du 31 août au 31 octobre. Les entités marocaines intéressées pourront participer à travers des collaborations avec des partenaires italiens, selon les modalités prévues par l'appel à projets. Comme le fait remarquer Salzano, "la culture rapproche les personnes, crée une connaissance mutuelle et construit des relations qui durent dans le temps", contribuant ainsi à enrichir encore davantage la relation entre l'Italie et le Maroc.
Le Prix Mattei pour la coopération culturelle est une initiative promue par le ministère italien de la Culture, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Ce nouvel instrument met à disposition un million d'euros pour 2026 afin de soutenir des projets de coopération culturelle entre des entités italiennes et des partenaires africains et de la Méditerranée élargie.
Dotation de trois millions d'euros sur trois ans
Cette dotation est également prévue pour 2027 et 2028, pour un total de trois millions d'euros sur trois ans. Le Maroc, impliqué dès les premières phases du Plan Mattei pour l'Afrique, entre dans le périmètre de l'initiative et pourra accéder aux opportunités offertes par le Prix à travers des partenariats avec des acteurs italiens. L'objectif est de favoriser la naissance et la consolidation de projets communs dans les secteurs de la culture, de la formation et de la créativité, impliquant artistes, universités, institutions et opérateurs culturels des deux pays.
Pour le Maroc, le mécanisme prévu par le Prix Mattei peut représenter une opportunité d'élargir une coopération bilatérale déjà articulée dans de nombreux domaines, en ajoutant une dimension de projet et de financement aux relations culturelles.
Plusieurs initiatives lancées en 2026
Plusieurs initiatives lancées en 2026 offrent déjà un aperçu de cette nouvelle approche. Le Prix Natura Naturans/Naturata, qui en est cette année à sa troisième édition, réunit un artiste italien et un artiste marocain. Chacun bénéficie d'une résidence dans le pays de l'autre: l'un à Tivoli, près de Rome, l'autre à Tétouan. Le programme porte sur la nature, le paysage et l'environnement, et vise justement à faire émerger une recherche artistique commune entre les deux rives. Un autre exemple est l'exposition "Mimmo Jodice. Méditerranée", programmée jusqu'au 8 novembre prochain au Palazzo Lanfranchi, à Matera. Elle rassemble 83 photographies du grand photographe italien, centrées sur la mémoire, l'archéologie et les traces des civilisations méditerranéennes.
L'exposition est conçue pour poursuivre son parcours : de début décembre 2026 à la mi-février 2027, elle sera présentée au Centre d'Art Moderne de Tétouan, faisant ainsi passer cette réflexion photographique sur la Méditerranée d'une rive à l'autre. Le choix des deux villes n'est pas anodin. Matera et Tétouan sont toutes deux Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue en 2026.