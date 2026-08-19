Royaume-Uni et Africa50 renforcent leur collaboration pour les investissements en Afrique

AGI - British International Investment (BII), l’institution britannique de financement du développement et investisseur à impact, a signé un protocole d’accord (MoU) avec Africa50, plateforme spécialisée dans les investissements dans les infrastructures africaines, afin de renforcer leur collaboration et de mobiliser davantage de capitaux en faveur du développement des infrastructures sur le continent.
L’accord, annoncé lors de l’Infra for Africa Forum 2026, organisé les 5 et 6 août en Tanzanie, repose sur la volonté commune des deux organisations de contribuer à réduire le déficit de financement des infrastructures en Afrique, en favorisant l’afflux de capitaux publics et privés vers des projets capables de soutenir la croissance économique, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des populations.
Secteurs stratégiques: énergie et production d'électricité, eau, transports et logistique
Première concrétisation de cet accord, BII a engagé 20 millions de dollars dans l’Africa50 Infrastructure Acceleration Fund, géré par Africa Infrastructure Investment Partners, une société contrôlée par Africa50. Le fonds investit dans des projets et plateformes d’infrastructures à travers le continent, en ciblant des secteurs stratégiques tels que l’énergie et la production d’électricité, l’eau et l’assainissement, les transports et la logistique, ainsi que les infrastructures numériques et sociales. L’engagement de BII permet au fonds d’atteindre son quatrième closing, pour un montant total d’environ 330 millions de dollars. Parmi les investisseurs figurent également la Banque africaine de développement, l’International Finance Corporation (IFC) et plus de 20 investisseurs institutionnels africains.
Identification d'opportunités de cofinancement
Le nouveau MoU établit un cadre destiné à approfondir la collaboration entre BII et Africa50 dans le financement et le développement des infrastructures. Le partenariat se concentrera notamment sur l’identification d’opportunités de cofinancement, de co-investissement et de mobilisation de capitaux, tout en renforçant la coordination entre les deux organisations afin d’accélérer la réalisation de projets d’infrastructures stratégiques en Afrique.
"Le déficit de financement des infrastructures africaines reste l’un des principaux obstacles à une croissance et à un développement durables sur le continent", a déclaré Leslie Maasdorp, directeur général de BII. Pour Alain Ebobissé, directeur général d’Africa50, les besoins du continent en matière d’infrastructures ne peuvent être satisfaits exclusivement grâce aux capitaux publics.
"Réaliser des infrastructures à la vitesse et à l’échelle requises par l’Afrique dépend de la capacité à mobiliser des capitaux privés et institutionnels à long terme grâce à des partenariats solides", a-t-il souligné. L’initiative accorde une attention particulière aux projets dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, de la logistique et de la connectivité numérique.
Tanzanie, Maroc et Kenya entre le pays concernés
Parmi les pays concernés figurent notamment la Tanzanie, avec le développement de projets liés au gaz naturel liquéfié (GNL), le Maroc, dans les domaines de la logistique portuaire et de la sécurité alimentaire, ainsi que le Kenya et la région de l’Afrique de l’Est, notamment pour le développement d’infrastructures hydrauliques.