Italie et Sénégal renforcent leur partenariat agroalimentaire

AGI - Renforcer la coopération dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire. C'est l'obiettivo de la rencontre à Rome entre le ministre italien de l'Agriculture, Francesco Lollobrigida, et son homologue sénégalais, Cheikhou Oumar Ba.
Le programme AREA
Au centre de la confrontation du programme AREA Africa (Renforcement des écosystèmes agroalimentaires en Afrique), une initiative qui vise à renforcer l'écosystème agroalimentaire à travers la formation, l'assistance technique, le transfert technologique et le soutien du secteur agricole.
Lollobrigida a souligné l'importance stratégique du partenariat avec Dakar, confirmant la disponibilité de l'Italie à poursuivre le travail avec les autorités sénégalaises pour identifier de nouvelles opportunités de collaboration au profit des producteurs agricoles et des communautés locales.
La partie sénégalaise a manifesté sa volonté d'accélérer le projet AREA. L'Italie a confirmé sa disponibilité à collaborer à toutes les étapes du projet, garantissant le soutien technique et institutionnel nécessaire.
Que prévoit l'accord ?
Le programme prévoit pour le Sénégal une contribution publique italienne de 67 millions d'euros, approuvée dans le cadre de la Cooperazione allo sviluppo, ainsi qu'un investissement à parité du partenaire privé.
Cette initiative concernera la région de Casamance et verra la participation conjointe du CIHEAM de Bari et du groupe immobilier italien BF, premier bailleur de fonds.
Le projet AREA, d'un montant de 199 millions d'euros, est financé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) et intégré au Piano Mattei. Sviluppato par le CIHEAM de Bari et le groupe BF SpA. Il vise à améliorer la sécurité alimentaire et les infrastructures rurales au Congo, au Sénégal et au Ghana.