La Basilicate prépare un partenariat agricole avec la République centrafricaine

AGI - Formation, recherche et transfert de compétences pour renforcer le secteur agricole de la République centrafricaine. Tel est l'objectif d'Agri.Bas. RCA, une initiative promue par le département de l'Agriculture de la Région Basilicate afin de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement des capacités productives du pays africain à travers la coopération institutionnelle.
Le projet a été au centre d'une réunion opérationnelle organisée au siège du département régional de l'Agriculture, dans le cadre des échanges engagés avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi qu'avec l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).
Ont notamment participé à la rencontre le conseiller régional à l'Agriculture, Carmine Cicala, le directeur général du département, Vittorio Restaino, le directeur de l'Agence lucanienne pour le développement et l'innovation en agriculture (ALSIA), Michele Blasi, ainsi que les représentants institutionnels associés à la définition de l'initiative.
Le programme prévoit des activités de formation
Le programme prévoit des activités de formation destinées aux techniciens, chercheurs et opérateurs centrafricains au Centre expérimental de l'ALSIA de Metaponto, des missions d'assistance technique en République centrafricaine, des projets de recherche appliquée menés avec l'Université de la Basilicate ainsi que des actions visant à renforcer les capacités administratives dans la planification des politiques agricoles.
« L'agriculture ne produit pas seulement de la nourriture, mais aussi de la connaissance, des relations et du développement », a déclaré Carmine Cicala, soulignant que l'objectif du projet est de mettre à la disposition de la République centrafricaine le savoir-faire développé en Basilicate dans le cadre d'un partenariat fondé sur l'échange réciproque d'expériences.
La Republique centrafricaine, un des ètats plus fragiles d'Afrique subsaharienne
L'initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération italienne avec la République centrafricaine, l'un des États les plus fragiles d'Afrique subsaharienne, où l'instabilité politique et les crises humanitaires récurrentes continuent d'affecter la sécurité alimentaire et le développement économique.
Selon les organisations internationales, plus de 70 % de la population dépend de l'agriculture pour sa subsistance, mais le secteur demeure marqué par une faible productivité, un accès limité aux marchés, un faible niveau de mécanisation et une forte vulnérabilité aux chocs climatiques.
L'Italie a progressivement renforcé sa présence dans le pays
Ces dernières années, l'Italie a progressivement renforcé sa présence dans le pays à travers des programmes coordonnés par le ministère des Affaires étrangères et l'AICS dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement rural, de la santé et de la formation.
La République centrafricaine figure également parmi les pays africains avec lesquels Rome entend développer des partenariats de long terme dans le cadre du Plan Mattei, en misant sur le renforcement des capacités locales, le transfert de compétences et l'implication des collectivités territoriales italiennes.
Dans ce contexte, Agri.Bas.RCA entend valoriser l'expérience acquise par le système agricole de la Basilicate, en s'appuyant sur les compétences du centre expérimental de l'ALSIA à Metaponto et sur le réseau régional de recherche. Les prochaines semaines seront consacrées à la finalisation des aspects techniques et institutionnels du partenariat, en vue du lancement des premières activités de formation et de coopération sur le terrain