Mozambique: de l'agriculture à la santé, mission AICS dans les provinces de Manica et de Sofala

AGI - Renforcer les filières agricoles, encourager les investissements privés et consolider la coopération dans le secteur de la santé. Tels ont été les principaux objectifs de la mission effectuée au Mozambique par le directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), Marco Rusconi, accompagné du chef de l'Organe interne d'évaluation, le conseiller Stefano Glinianski.
La visite s'est concentrée sur les provinces de Manica et de Sofala, où se concentre une part importante des initiatives financées par la coopération italienne et qui constituent l'un des principaux pôles d'intervention de l'AICS dans le pays.
À Chimoio le Centre agricole et alimentaire de Manica (CAAM)
L'étape principale de la mission s'est déroulée à Chimoio, chef-lieu de la province de Manica, où sera réalisé le Centre agricole et alimentaire de Manica (CAAM), l'un des projets inscrits dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique.
Cette initiative vise à accompagner la transformation d'un territoire à forte vocation agricole en un pôle d'agrobusiness moderne, grâce à la mécanisation des productions, à l'amélioration de la qualité et de la certification des produits ainsi qu'au développement des capacités locales de transformation et de commercialisation.
L'objectif est d'accroître la valeur ajoutée des productions agricoles, de répondre à la demande du marché intérieur et de renforcer les exportations.
Gouvernance partagéè avec les institutions et les acteur économiques
Selon l'AICS, la réussite du projet reposera sur une gouvernance partagée avec les institutions et les acteurs économiques mozambicains ainsi que sur l'implication du secteur privé, tant local qu'international.
Le CAAM est ainsi conçu non seulement comme une infrastructure, mais également comme une plateforme de coopération entre producteurs, entreprises de transformation, centres de recherche et partenaires italiens souhaitant investir dans le secteur agroalimentaire mozambicain.
Le Mozambique est depuis plusieurs décennies l'un des principaux pays partenaires de la coopération italienne en Afrique subsaharienne. Les programmes soutenus par l'AICS couvrent des domaines tels que l'agriculture, le développement rural, la formation professionnelle et la santé, avec une attention particulière portée aux provinces centrales du pays, considérées comme stratégiques en raison de leur potentiel économique.
Mozambique un des pays prioritaires du Plan Mattei
Ces dernières années, Rome a également fait du Mozambique l'un des pays prioritaires du Plan Mattei, l'initiative lancée par le gouvernement italien pour renforcer les partenariats avec les pays africains à travers des investissements, le développement des compétences et le soutien aux filières productives.
La mission a également conduit la délégation dans la province de Sofala, notamment à Beira, où elle a visité plusieurs projets de coopération dans le domaine de la santé.
Un centre de télémédicine à l'Hôpital central de Beira réalisé par l'Université de Sassari
Parmi eux figure le centre de télémédecine de l'Hôpital central de Beira, réalisé par l'Université de Sassari en partenariat avec Medici con l'Africa Cuamm et la Communauté de Sant'Egidio. Ce projet vise à améliorer l'accès aux soins spécialisés grâce aux technologies numériques et au renforcement des compétences du personnel médical.
La délégation s'est également rendue au centre de coordination des urgences, mis en place dans le cadre d'un projet porté par la Région de Vénétie en partenariat avec Cuamm, afin de renforcer les capacités de réponse du système de santé local.
Au cours de la mission, Marco Rusconi a réaffirmé l'engagement de l'AICS en faveur de projets associant développement économique, création d'emplois et renforcement des services essentiels à travers des partenariats entre institutions, secteur privé et communautés locales.
Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'Italie et le Mozambique, où la coopération au développement demeure l'un des principaux instruments de la relation bilatérale.