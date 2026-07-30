Les navires Stella Polare et Etna font escale à Casablanca et Tanger

AGI - Deux unités de la Marine militaire italienne, le voilier-école Stella Polare et le navire Etna, ont fait escale ces derniers jours dans les ports de Casablanca et de Tanger dans le cadre des campagnes de formation des élèves de l’Académie navale de Livourne.
Ces escales ont également permis de renforcer les relations entre l’Italie et le Maroc par l’intermédiaire de la diplomatie navale, dans une région où la Méditerranée rencontre l’Atlantique et où les routes maritimes revêtent une importance stratégique croissante.
"Navire où les hommes et les femmes de la Marine apprennent discipline e service de la patrie"
L’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, s’est rendu hier à bord du Stella Polare dans le port de Casablanca. Il a décrit le voilier comme « bien plus qu’un magnifique navire à voile »: une véritable « école de la mer et de la vie », où les futures femmes et les futurs hommes de la Marine militaire italienne apprennent les principes de discipline, du sens du devoir, de l’esprit d’équipe et du service de la patrie.
Au cours de sa visite, Salzano a également rencontré un élève de l’Académie navale né en Éthiopie et adopté à l’âge de trois ans par une famille de Brescia, qui se prépare aujourd’hui à servir l’Italie sous l’uniforme de la Marine.
Selon l’ambassadeur, son parcours illustre la manière dont « le sentiment d’appartenance, le mérite et le service de l’État peuvent réunir des trajectoires de vie différentes sous un même drapeau ».
"Précieuse occasion pour consolider l'amitié entre l'Italie et le Maroc"
Le diplomate a remercié le commandant Michele Erra, l’équipage et les élèves pour leur accueil, soulignant que la présence du Stella Polare à Casablanca constituait une « précieuse occasion » de consolider l’amitié entre l’Italie et le Maroc à travers l’une des plus hautes expressions de la tradition italienne: la Marine militaire et la formation des nouvelles générations.
Salzano a ensuite souhaité « bon vent » à l’équipage, affirmant que l’avenir de la Marine italienne était « entre d’excellentes mains ».
Quelques jours auparavant, l’ambassadeur était monté à bord du navire Etna, en escale à Tanger pour la première étape de la campagne de formation des élèves de deuxième année de l’Académie navale.
Dans son intervention, Salzano avait souligné la centralité stratégique croissante des espaces maritimes. « Le commerce, l’énergie, la sécurité et les connexions numériques transitent par la mer. Et c’est de plus en plus en mer que se mesurent les équilibres géopolitiques », avait-il déclaré.
Tanger "a retrouvé une position centrale dans les èquilibres méditerranéens et atlantiques
Tanger, porte historique de la Méditerranée et point de rencontre entre l’Europe et l’Afrique, a été présentée par le diplomate comme une ville ayant retrouvé une position centrale dans les équilibres méditerranéens et atlantiques.
Comprendre la ville marocaine, selon Salzano, signifie comprendre à quel point la mer continue de façonner les relations entre les États et leur avenir.
La campagne du navire Etna, partie de Livourne le 18 juillet, réunit 132 élèves, femmes et hommes, qui viennent d’achever leur deuxième année d’études universitaires et suivront environ 70 jours de formation en mer. Après Tanger, l’itinéraire prévoit des escales à La Corogne, Brest, Dublin, Portsmouth, La Pallice et Lisbonne, avant l’arrivée à Cagliari, où l’unité retrouvera le navire-école Amerigo Vespucci.
Le retour à Livourne est prévu le 18 septembre.
Le navire Etna certifié par l'Otan bâtiment qui peuve accuellir un état-major embarqué
Entré en service en 1998, le navire Etna peut assurer des missions de soutien logistique et de commandement d’opérations complexes. Il est certifié par l’Otan comme bâtiment pouvant accueillir un état-major embarqué.
S’adressant aux futurs officiers, Salzano a rappelé qu’un membre de la Marine représente l’Italie « même lorsqu’il ne prononce pas un mot », par son professionnalisme, son comportement et le respect qu’il témoigne aux autres.