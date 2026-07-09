L'Italie soutient le secteur agroalimentaire tanzanien

AGI - La SACE, agence italienne de crédit à l'exportation, rattachée au ministère de l'Économie et des Finances, a décroché un nouveau contrat de plus de 2 millions d'euros pour la fourniture de silos et d'équipements industriels destinés à un dépôt de céréales à Bandari, en Tanzanie.
Cette commande, soutenue par un crédit fournisseur, a été attribuée à Agi Emea Srl, une entreprise émilienne spécialisée dans la conception et la production de dépôts de céréales et de solutions de manutention de produits granulaires.
Le contrat a été signé avec 21st Century Food & Packaging, filiale du groupe MeTL, l'un des principaux groupes industriels d'Afrique de l'Est, actif dans des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, les biens de consommation courante (FMCG), la logistique, le textile et la distribution nationale.
Le contrat ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour le Made in Italy
Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus initié par la SACE en Tanzanie, en partenariat avec le groupe MeTL, et constitue un résultat concret : cet outil a favorisé le développement de nouvelles relations avec la chaîne d'approvisionnement italienne, transformant le dialogue avec un acheteur international majeur en un contrat d'exportation et ouvrant de nouvelles perspectives commerciales pour les chaînes d'approvisionnement stratégiques «Made in Italy».
Role essentiel du credit fournisseur
Le soutien de la SACE confirme également le rôle essentiel du crédit fournisseur comme outil de soutien aux exportations italiennes vers l'Afrique, permettant aux entreprises d'accorder des délais de paiement à leurs clients étrangers tout en couvrant les risques de crédit et politiques.
Cet effet de levier opérationnel a été renforcé par la SACE dans le cadre de la Task Force Afrique, créée suite au Plan Mattei pour l'Afrique du Premier ministre italien.
Ce renforcement inclut notamment la mise à disposition d'une évaluation gratuite de l'assurabilité des opérations de crédit fournisseur dans les 18 pays couverts par le Plan, afin de favoriser le développement de nouvelles opportunités pour les entreprises italiennes sur le continent.