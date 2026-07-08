Italie et Tunisie contre les incendies de forêt

AGI - La Tunisie et l’Italie renforcent leur coopération dans le domaine de la lutte contre les incendies de forêt. L’École nationale d’ingénieurs de Sousse (Eniso) a lancé un projet de coopération internationale avec des partenaires tunisiens et italiens, doté d’un budget de 773 000 euros, visant à développer un système basé sur l’Intelligence Artificielle qui utilise des drones, des caméras thermiques et des images satellitaires pour la détection précoce des incendies.
L’initiative, nommée « Forfire Ai », est financée dans le cadre du programme européen Interreg Next Italie-Tunisie. Le projet réunit des universités, des centres de recherche et des entreprises technologiques des deux rives de la Méditerranée.
Outre l’Eniso, participent l’Institut supérieur agronomique de Chott Mariem, l’Université de Palerme et des entreprises spécialisées dans le développement de solutions numériques et robotiques. Le financement est principalement assuré par l’Union européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER) et l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI – Europe Globale), avec une contribution des partenaires impliqués.
Il s'agit d'une plateforme intelligente capable de collecter et d’intégrer en temps réel des données
Le cœur du projet consiste en la réalisation d’une plateforme intelligente capable de collecter et d’intégrer en temps réel des données provenant de satellites, de stations météorologiques, de capteurs environnementaux installés sur le terrain et de caméras thermiques.
Grâce à des algorithmes d’Intelligence Artificielle, le système analysera les informations pour identifier les zones à plus haut risque d’incendie, détecter les premiers signes de fumée ou d’augmentation anormale des températures et transmettre des alertes rapides aux services forestiers et à la Protection civile, réduisant ainsi considérablement les délais d’intervention.
L'initiative utilise caméras thermiques infrarouges et de drones autonomes
L’un des éléments les plus innovants de l’initiative concerne l’utilisation coordonnée de caméras thermiques infrarouges et de drones autonomes. Les caméras seront capables de détecter la fumée et les foyers à une distance comprise entre cinq et dix kilomètres, en distinguant les incendies des phénomènes atmosphériques tels que le brouillard ou la brume, afin de limiter les fausses alertes.
Une fois qu’un incendie potentiel est identifié, un drone sera automatiquement envoyé sur la zone concernée pour acquérir des images en temps réel et les transmettre aux centres opérationnels, permettant une évaluation immédiate de l’ampleur du sinistre et facilitant la coordination des opérations d’extinction.
Le système sera initialement testé dans la forêt de Dar Chichou
Le système sera initialement testé dans la forêt de Dar Chichou, dans la région d’El Haouaria, puis étendu à d’autres zones particulièrement vulnérables, notamment Sejnane, dans le gouvernorat nord de Bizerte. Ces tests permettront de vérifier l’efficacité des technologies développées dans différentes conditions climatiques et environnementales, avec l’objectif de créer un modèle reproductible dans d’autres régions de la Méditerranée.
Le lancement du projet intervient dans un contexte de pression croissante sur les écosystèmes forestiers tunisiens. Selon les données de la Protection civile tunisienne, durant l’été 2025, le pays nord-africain a enregistré 134 incendies de forêt, qui ont détruit près de 2 200 hectares de forêts, contre 106 incendies et environ 314 hectares brûlés au cours de la même période en 2024.
« Forfire Ai » constitue par ailleurs une nouvelle étape de la coopération scientifique et technologique entre l’Italie et la Tunisie dans le cadre des programmes européens de voisinage.
À travers le transfert de compétences, le développement de technologies partagées et les expérimentations conjointes de systèmes de surveillance avancés, le projet vise à renforcer la résilience des deux pays face aux risques environnementaux et à promouvoir des solutions innovantes pour la protection du patrimoine forestier méditerranéen.