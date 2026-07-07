L’Italie et l’Unesco pour restaurer le Musée national de Khartoum

AGI - L’Italie a confirmé son engagement à soutenir la réhabilitation du Musée national de Khartoum, l’une des institutions culturelles les plus importantes du Soudan, gravement endommagée par le conflit qui ravage le pays depuis avril 2023. Le projet, mené en partenariat avec l’Unesco, le ministère soudanais de la Culture, de l’Information, du Tourisme et des Antiquités, ainsi que la National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM), a été au cœur d’un événement organisé par le bureau de l’agence onusienne au Soudan en collaboration avec les autorités culturelles soudanaises.
Des représentants de l’ambassade d’Italie à Khartoum et de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) ont également participé à la réunion en visioconférence. Cette rencontre a marqué l’achèvement du projet "Protecting and Promoting Sudanese Cultural Heritage from a Social Development Perspective: Rehabilitating the Sudan National Museum", consacré à la protection et à la promotion du patrimoine culturel soudanais.
Préserver l’identité nationale et la cohésion sociale du peuple soudanais
Lancé en 2018 avec le soutien du gouvernement italien à travers l’AICS, le projet avait pour objectif initial de moderniser le musée en améliorant la gestion des collections, la documentation des artefacts, les conditions de conservation ainsi que le rôle de l’institution en tant que centre culturel, éducatif et de développement social. Le représentant de l’Unesco au Soudan, Junaid Sorosh-Wali, a souligné que la protection du patrimoine culturel constitue un élément essentiel pour préserver l’identité nationale, la mémoire collective et la cohésion sociale du peuple soudanais.
« Protéger le patrimoine ne signifie pas seulement préserver des monuments et des collections de musée, mais aussi sauvegarder l’histoire, l’identité et la résilience du peuple soudanais », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’Unesco continuerait à travailler aux côtés du gouvernement soudanais et de ses partenaires internationaux afin de soutenir la renaissance du Musée national comme symbole d’espoir et de renouveau culturel.
"L’Italie reste un partenaire fiable et engagé sur le long terme"
De son côté, le chargé d’affaires de l’ambassade d’Italie à Khartoum, Simone Corsale, a rappelé que la coopération italienne n’avait jamais suspendu ses activités au Soudan malgré le conflit. « L’Italie reste un partenaire fiable et engagé sur le long terme, non seulement dans la protection de l’extraordinaire patrimoine culturel soudanais, mais aussi dans l’accompagnement de la reprise et de la future reconstruction du pays", a-t-il déclaré.
Le ministre soudanais de la Culture, de l’Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Ali Aleisir, a exprimé sa reconnaissance envers l’Unesco et l’Italie pour leur soutien durant la guerre, soulignant le rôle du musée comme un élément central de l’identité nationale.
Parmi les résultats obtenus grâce au projet figurent la conception d’un nouveau parcours d’exposition fondé sur la documentation de plus de 2 000 objets selon les normes internationales, l’élaboration de plans architecturaux et techniques pour la réhabilitation du bâtiment, l’amélioration des systèmes de protection contre les incendies et de sécurité informatique, ainsi que la conservation de peintures murales accompagnée de programmes spécialisés de formation.
Après le déclenchement de la guerre en 2023, l’Unesco et ses partenaires ont adapté leurs activités aux besoins d’urgence, en mettant l’accent sur la protection des collections et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.
500 professionnels des musées pour combattre le commerce illégal d’artefacts
Plus de 500 professionnels des musées, agents des douanes, forces de l’ordre et membres du système judiciaire ont bénéficié de formations spécialisées destinées à prévenir et combattre le commerce illégal d’artefacts. Ces efforts ont permis aux autorités soudanaises de récupérer 570 objets volés appartenant aux collections du musée.
Des opérations de déblaiement des gravats et des matériaux dangereux, y compris des restes explosifs de guerre, ont également été menées. Plusieurs espaces essentiels ont été réhabilités afin de permettre au personnel du musée de travailler dans des conditions sécurisées. Trois équipements informatiques fournis dans le cadre du projet ont permis aux équipes du musée de cataloguer plus de 10 000 objets, facilitant la restauration des archives et l’identification des pièces disparues.
Appel de l'Unesco à protéger le patrimoine du pays
L’Unesco a par ailleurs engagé une révision de la législation nationale sur les antiquités afin de l’aligner sur la Convention de l’Unesco de 1970 concernant les mesures visant à interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicite de propriété des biens culturels, actuellement en cours de ratification par le Soudan.
Face aux besoins croissants du secteur culturel soudanais, l’agence des Nations unies a également, considéré comme un élément essentiel du processus de reconstruction nationale.