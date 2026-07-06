Libye: la zone franche de Misurata “en vitrine” à Rome

AGI - Les opportunités d’investissement pour les entreprises italiennes seront au cœur de l’initiative « Misurata Free Zone : Africa’s Gateway for Italian Companies », organisée le 9 juillet à Rome par la Zone franche de Misurata. L’événement s’inscrit dans la stratégie de la zone économique spéciale libyenne visant à renforcer sa présence internationale et à élargir ses partenariats avec les marchés européens.
L’initiative réunira des représentants institutionnels, des dirigeants d’entreprises, des investisseurs, des opérateurs industriels et des décideurs économiques de Libye et d’Italie, dans le but d’explorer de nouvelles possibilités de collaboration dans les secteurs de la manufacture, de la logistique, du commerce et des chaînes d’approvisionnement.
La zone, créée en 2000, gère le plus grand port commercial du pays
La Zone franche de Misurata, créée en 2000 comme première zone économique libre de Libye, gère le plus grand port commercial du pays et capte une part importante des échanges libyens non pétroliers. Son objectif est de se positionner comme une plateforme privilégiée reliant les entreprises européennes au marché libyen et aux marchés africains. Lors de l’événement, les caractéristiques compétitives de la Misurata Free Zone seront présentées, notamment un cadre favorable aux investisseurs, des infrastructures portuaires et logistiques performantes, un port commercial stratégique et une position géographique avantageuse (sur la côte centre-nord de la Libye, à environ 200 kilomètres à l’est de Tripoli).
Misurata est un des principaux pôles économiques et industriels du pays
Misurata est considérée comme l’un des principaux pôles économiques et industriels du pays, grâce au poids de son secteur privé, à la présence du port et à son rôle de plaque tournante pour l’importation et la distribution des marchandises vers la Tripolitaine, le Fezzan et, à terme, l’Afrique subsaharienne.Le rendez-vous de Rome est également conçu comme une plateforme pour renforcer les relations économiques entre l’Italie et la Libye et favoriser des partenariats stratégiques dans des secteurs clés.
La Zone franche de Misurata met particulièrement en avant son rôle dans les solutions logistiques, le commerce, la production industrielle et la gestion des chaînes d’approvisionnement, domaines dans lesquels les entreprises italiennes peuvent trouver des espaces d’investissement, d’implantation productive et de collaboration commerciale.
Le partenariat signé le 18 janvier dernier
Cette initiative intervient dans une phase de relance de la Zone franche et du port de Misurata. Le 18 janvier dernier, à l’occasion de la visite à Misurata du vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, un partenariat avait été signé entre la Misurata Free Zone, Terminal Investment Limited (société du groupe MSC) et la qatarie Al Maha pour la modernisation, la gestion et l’extension du terminal à conteneurs et de la zone portuaire.
À la cérémonie avaient également participé le Premier ministre du Gouvernement d’unité nationale libyen, Abdulhamid Dabaiba, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, et le président du groupe MSC, Diego Aponte.
Investissements de 2,7 milliards de dollars sur trois ans
L’accord prévoit des investissements pouvant atteindre 2,7 milliards de dollars sur trois ans, avec des interventions sur les quais, les esplanades, les équipements et les systèmes numériques destinés à augmenter la capacité de manutention du port et à permettre l’accostage de navires de plus grande taille. Lors de cette visite, Tajani avait qualifié Misurata de «capitale économique» de la Libye, soulignant que le développement de ce port libyen ne serait pas une alternative au port de Gioia Tauro, mais contribuerait à renforcer la projection italienne le long des routes reliant l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique.