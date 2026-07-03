Italie-Arabie: partenariat sur design, industrie et capitaux

AGI - La volonté du gouvernement italien de porter le Salone del Mobile à Riyad dépasse la simple promotion du Made in Italy. Les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani à la Luiss indiquent une orientation plus large: renforcer la présence italienne en Arabie saoudite dans le design, l’ameublement, l’industrie, la formation et les investissements, alors que la relation bilatérale s’éloigne progressivement de sa seule dimension énergétique.
“Nous aimerions transférer le Salone del Mobile à Riyad”, a déclaré Tajani, estimant que ce type d’initiative peut mieux faire connaître la qualité du système productif italien et attirer davantage l’attention des investisseurs saoudiens. Le moment n’est pas anodin.
Le Fii Priority Europe 2026 à Rome
La transformation engagée par le Royaume dans le cadre de Vision 2030 alimente une forte demande en architecture, mobilier, construction, infrastructures, technologies urbaines, tourisme et services avancés. Cette séquence intervient quelques jours après Fii Priority Europe 2026, le forum d’investissement organisé à Rome par le Future Investment Initiative Institute.
L’événement a confirmé l’ambition italienne de devenir une plateforme européenne du dialogue économique avec le Golfe. Giorgia Meloni a d’ailleurs proposé que Rome devienne le siège européen permanent du Fii, en présentant l’Italie comme un pont entre Europe, Méditerranée et Arabie saoudite.
En 2025 les échanges entre l’Italie et l’Arabie saoudite ont atteint 10,3 milliards d’euros
Les chiffres confirment une relation déjà dense. En 2025, les échanges entre l’Italie et l’Arabie saoudite ont atteint 10,3 milliards d’euros. Les exportations italiennes se sont élevées à 6,315 milliards, contre 3,988 milliards d’importations depuis le Royaume, avec un excédent commercial de plus de 2,3 milliards pour Rome. Au premier trimestre 2026, l’Italie était le huitième fournisseur de l’Arabie saoudite, avec une part de marché de 3,3 %.
La structure des échanges montre le poids de l’industrie italienne. Les ventes vers le Royaume sont dominées par les machines et équipements, les produits pharmaceutiques, les métaux, l’agroalimentaire, les appareils électriques et les moyens de transport. À l’inverse, l’Italie importe principalement des produits pétroliers raffinés, des minerais, des produits chimiques et des métaux.
Le dossier des capitaux
Le dossier des capitaux demeure central. À Rome, le Fonds public d’investissement saoudien a rappelé avoir déjà investi 98 milliards d’euros en Europe et au Royaume-Uni entre 2017 et 2025, tout en identifiant 140 opportunités de coopération avec l’industrie européenne pour 10,4 milliards d’euros d’ici 2030.
Pour l’Italie, qui compte 88 entreprises présentes dans le Royaume, l’enjeu est de transformer cette dynamique politique en contrats, chaînes de valeur et présence industrielle durable. Dans ce cadre, un Salone del Mobile à Riyad aurait valeur de symbole : non pas seulement une vitrine du design italien, mais un outil pour capter la nouvelle économie saoudienne, des villes du futur à la manufacture avancée.