Italie et Mozambique renforcent leur coopération agroforestier

AGI - L’Italie et le Mozambique ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat en matière de développement durable, avec la signature d’un mémorandum d’entente.
L'accord a été signé à Maputo à l'occasion du lancement officiel de la Stratégie nationale pour les systèmes agroforestiers, en présence du ministre mozambicain de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche, Roberto Mito Albino, et de l’ambassadeur d’Italie, Gabriele Annis.
Levier central de développement durable
L’entente établit un cadre de coopération de long terme destiné à soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale et à renforcer les systèmes agroforestiers comme levier central de développement durable.
Un engagement partagé qui vise notamment à favoriser une meilleure coordination institutionnelle, à promouvoir le transfert de compétences techniques et à encourager des initiatives concrètes au niveau local, en lien direct avec les communautés rurales.
L’engagement de l’Italie
Dans son intervention, l’ambassadeur Annis a réaffirmé l’engagement de l’Italie à accompagner le Mozambique dans la promotion de modèles de développement durables, inclusifs et résilients face aux changements climatiques. Il a souligné que cette coopération repose sur une relation de confiance consolidée au fil des années et sur un partenariat de longue date en faveur du développement rural, de la sécurité alimentaire et de la gestion durable des ressources naturelles.
"C’est pour moi un grand honneur de participer aujourd’hui au lancement de la Stratégie nationale pour les systèmes agroforestiers du Mozambique", a déclaré M. Annis, qualifiant cet événement de moment clé pour l’avenir du développement durable du pays. Selon lui, cette stratégie représente l’une des premières concrétisations de la vision commune entre l’Italie et le Mozambique, transformant les engagements politiques en actions tangibles ayant un impact direct sur les populations locales et les territoires.
Une approche intégrée
Le diplomate italien a également rappelé le rôle central de la coopération italienne, notamment à travers l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, engagée dans le soutien à la biodiversité, à la protection des forêts, à la préservation des écosystèmes marins et côtiers, ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique. Il a souligné que ces actions s’inscrivent dans une approche intégrée du développement durable, combinant protection de l’environnement et croissance économique inclusive.
De son côté, le ministre Roberto Albino a affirmé que les systèmes agroforestiers deviendront l’un des piliers de la transformation agricole du pays. Grâce à leur capacité à combiner production alimentaire, conservation des forêts et restauration des sols dégradés, ils seront progressivement intégrés aux principaux instruments de planification du secteur agricole.
Renforcer la résilience de l’agriculture
Cette approche vise à renforcer la résilience de l’agriculture face aux effets du changement climatique, notamment les sécheresses et les événements climatiques extrêmes, tout en promouvant des pratiques agricoles plus durables et adaptées aux réalités locales sur l’ensemble du territoire national. Le ministre a également précisé que le mémorandum d’entente constitue un outil opérationnel structurant, doté d’objectifs clairs, de responsabilités définies et de ressources financières dédiées à la mise en œuvre effective des activités prévues.
Parmi les initiatives déjà en cours figure le projet Ethaka, mis en œuvre par l’ICEI dans les provinces de Zambézie et de Nampula. Ce projet a contribué au renforcement des capacités locales et à la création du CISAF, centre national de référence sur les systèmes agroforestiers, appelé à jouer un rôle clé dans la diffusion des bonnes pratiques et la formation technique.
Cette dynamique s’inscrit enfin dans un mouvement continental plus large, alors que plusieurs pays africains, dont le Kenya et l’Uganda, développent également des stratégies similaires afin de renforcer la durabilité et la résilience de leurs systèmes agricoles et forestiers face aux défis climatiques croissants.