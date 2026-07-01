Design et villes, Rome renforce son partenariat avec la Libye

AGI - L’Italie de plus en plus sur le design, l’architecture et la formation pour diversifier sa coopération avec la Libye, traditionnellement dominée par les hydrocarbures. Organisée hier à Tripoli dans le cadre de l’Urban Forum, l’édition 2026 de l’Italian Design Day a illustré cette évolution : au-delà du pétrole et du gaz, Rome entend désormais accompagner les programmes libyens de reconstruction urbaine, de modernisation des infrastructures et de valorisation du patrimoine en mobilisant le savoir-faire de ses entreprises, de ses universités et de ses professionnels.
Plus qu’une simple vitrine
L’événement, organisé par le bureau de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) à Tripoli, en partenariat avec l’ambassade d’Italie et le Libyan Board of Architecture, s’inscrivait sous le thème "Re-Design: Regenerating Spaces, Objects, Ideas and Relationships". Plus qu’une simple vitrine du design italien, cette initiative s’est imposée comme un instrument de diplomatie économique, destiné à rapprocher les milieux universitaires, les entreprises et les institutions des deux pays dans un secteur appelé à jouer un rôle croissant dans le développement de la Libye.
"La construction, l’ameublement et le design s’affirment avec une force croissante comme de nouveaux domaines de coopération entre l’Italie et la Libye", a souligné l’ambassadeur d’Italie à Tripoli, Gianluca Alberini. Tout en rappelant que l’Italie demeure le premier partenaire commercial de la Libye, avec un volume d’échanges supérieur à huit milliards d’euros, le diplomate a insisté sur la capacité des entreprises italiennes à accompagner la transformation des villes libyennes grâce à leurs compétences en matière d’architecture, d’ingénierie et d’aménagement urbain.
Reconstruire les infrastructures civiles
Cette orientation s’inscrit dans un contexte où la Libye cherche progressivement à reconstruire ses infrastructures civiles et à repenser ses espaces urbains après plus d’une décennie d’instabilité. Pour Rome, il s’agit de positionner les entreprises italiennes sur des marchés à fort potentiel tout en élargissant un partenariat économique longtemps concentré sur le secteur énergétique.
Une place importante à la formation
L’Italian Design Day a également accordé une place importante à la formation. Une cinquantaine d’étudiants en architecture, ingénierie et design, issus d’universités de Tripolitaine et de Cyrénaïque, ont participé à un concours d’idées consacré à la réhabilitation d’un tronçon du front de mer de Tripoli. Plus d’une douzaine de projets ont été présentés, proposant des solutions innovantes et durables pour transformer cet espace emblématique de la capitale libyenne.
Le lauréat bénéficiera d’un programme de formation en Italie comprenant un stage au sein de l’entreprise Tacca Glass, un voyage d’études consacré aux savoir-faire du Made in Italy ainsi qu’un parcours de perfectionnement organisé par le bureau de l’ICE avec le soutien de Tacca Glass et de Special Metal. Pour les organisateurs, cette initiative vise à créer des passerelles durables entre les jeunes professionnels libyens et le tissu industriel italien.
Création de la première école de restauration
Le programme comprenait également des masterclasses animées par le designer Leonardo Talarico, ambassadeur de l’Italian Design Day, ainsi que par des enseignants de l’Université de Brescia, consacrées au design industriel, à l’architecture rationaliste italienne en Libye et à la conception inclusive et durable.
Au-delà de cet événement, Rome met progressivement en place un réseau de coopération dans les secteurs de l’architecture et du patrimoine. Gianluca Alberini a rappelé les projets en cours pour la création de la première école de restauration de Libye à Leptis Magna, ainsi que la rénovation du bâtiment historique qui l’accueillera. Il a également évoqué l’accord signé en 2025 entre l’Association des architectes italiens et le Libyan Board of Architecture, destiné à développer les échanges professionnels, la formation et les projets conjoints de restauration et de régénération urbaine.