Niger: irrigation et coopération italienne

AGI - Le gouvernement militaire du Niger a lancé un projet de petite irrigation destiné au développement de la filière de la tomate, financé par la coopération italienne à hauteur de 3 millions d’euros. L’initiative vise à renforcer la production locale, améliorer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays des importations. Le projet a été officiellement présenté à Niamey le 25 juin, en présence du ministre nigérien de l’Agriculture et de l’Élevage, le colonel Mahaman Elhadj Ousmane, et de l’ambassadeur d’Italie à Niamey, Roberto Orlando. Cette présentation marque le lancement de l’accord signé entre l’Italie et le Niger en 2023, suivi de l’allocation de 3 millions d’euros par la Coopération italienne.
Un projet de 3 ans dans la région de Tahoua
Le projet doit durer trois ans, tandis que le nom des entreprises qui participeront à la construction ou à la gestion du système d’irrigation n’a pas été communiqué. L’initiative sera mise en œuvre dans deux importantes zones agricoles du sud du pays: le département de Doguéraoua, dans la région de Tahoua, et celui de Tibiri Gobir, dans la région de Maradi. Ces deux zones, où sont déjà pratiquées des cultures maraîchères, bénéficieront de systèmes de petite irrigation destinés à stabiliser la production et à réduire la forte dépendance des pluies saisonnières. Selon les données officielles, entre 2020 et 2024, la production nigérienne de tomates a dépassé 103.000 tonnes. Le secteur reste toutefois confronté à plusieurs difficultés: la forte saisonnalité des cultures, les pertes après récolte liées aux parasites et aux problèmes de conservation, ainsi que la dépendance aux importations de concentré de tomate.
La confiance de l'Italie dans le potentiel agricole du Niger
Le ministre nigérien de l’Agriculture et de l’Élevage, le colonel Mahaman Elhadj Ousmane, a remercié l’Italie pour son soutien, qualifiant le projet de signe de confiance dans le potentiel agricole du Niger. « Avec une contribution financière de trois millions d’euros, le gouvernement italien démontre une nouvelle fois sa confiance dans le potentiel agricole du Niger. Cette confiance nous honore, mais nous pousse également à réussir », a-t-il déclaré lors de la présentation de l’initiative.
De son côté, l’ambassadeur italien au Niger, Roberto Orlando, a souligné que le pays dispose d’un potentiel considérable grâce à sa jeunesse et aux femmes, qui représentent selon lui une force motrice des économies rurales. « Il ne s’agit pas seulement de cultiver des tomates, mais aussi d’éviter qu’elles ne restent dans des entrepôts avant d’atteindre le consommateur. Notre rôle est de créer les conditions pour que ce potentiel devienne une réalité économique concrète », a déclaré le diplomate.
Au-delà du financement, l’accord vise à renforcer une coopération agricole davantage orientée vers les investissements productifs. L’objectif est de construire une filière plus intégrée, reliant production, transformation et commercialisation, afin de réduire les pertes et d’augmenter la valeur ajoutée des productions locales.
Contexte politique et coopération italienne
Depuis l’expulsion de la France et des États-Unis du Niger en 2023, après le coup d’État mené par le général Abdourahamane Tchiani, qui dirige toujours le pays, l’Italie est devenue le seul État occidental à maintenir une présence militaire active et des relations diplomatiques stables avec Niamey. Le Niger accueille toujours la Mission bilatérale italienne de soutien (Misin), créée en 2018 pour renforcer les capacités de lutte contre les trafics illégaux et les menaces sécuritaires, dans le cadre d’un effort conjoint européen et américain visant à stabiliser la région, renforcer le contrôle territorial et développer les capacités de surveillance des frontières.
La mission, dont la zone d’intervention couvre également la Mauritanie, le Nigeria et le Bénin, compte actuellement environ 350 personnels. Dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique, le Niger reste l’un des pays africains prioritaires de la coopération italienne au développement gérée par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).