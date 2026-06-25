Forum Tunisie Italie et partenariat stratégique

AGI - La formation, la recherche et l'innovation sont "les trois mots clés" pour renforcer la compétitivité et la croissance de l'Italie et de la Tunisie. C'est sur ce message que s'est conclue la visite du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani à Tunis, les 24 et 25 juin, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.
70 ans de relations diplomatiques et le Forum économique
Au cœur de cette mission, à l'occasion du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, le Forum économique et entrepreneurial Italie-Tunisie, accueilli au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), a réuni quelque 500 participants, dont plus de 160 représentants du tissu productif italien et plus de 300 opérateurs économiques tunisiens. Le Forum constitue l'un des principaux rendez-vous économiques de 2026 dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, qui identifie la Tunisie comme un partenaire prioritaire en matière de coopération énergétique, industrielle et infrastructurelle.
Deux expositions pour célébrer un rapport historique
Avant le début des travaux, Tajani et la Première ministre tunisienne, Sarra Zaafrani Zenzri, ont visité deux expositions installées au siège du Forum. La première, intitulée "Histoires de football entre l'Italie et la Tunisie", retrace les liens sportifs entre les deux pays à travers des figurines historiques Panini des équipes nationales italienne et tunisienne ainsi que de leurs championnats respectifs, et les nouveaux maillots de l'équipe nationale tunisienne produits par Robe di Kappa. Des jeunes athlètes tunisiens sélectionnés pour les Jeux méditerranéens de Tarente ont également participé à la visite.
Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs visité une exposition photographique consacrée aux 70 ans des relations diplomatiques entre Rome et Tunis. L'exposition retrace sept décennies de dialogue politique, de coopération économique et d'échanges humains, mettant en lumière la profondeur des liens entre les deux pays.
Appel aux investissements et soutien aux entreprises
Dans son intervention au Forum, Antonio Tajani a adressé un message fort aux chefs d'entreprise, les invitant à investir dans le pays nord-africain. "Je dis à mes compatriotes de faire confiance à la Tunisie, d'investir en Tunisie et de regarder la Tunisie avec attention", a déclaré le ministre, assurant le plein soutien du gouvernement italien pour faciliter l'activité des entreprises et surmonter les obstacles bureaucratiques, tarifaires et administratifs susceptibles de freiner les investissements.
Le chef de la Farnesina a souligné qu'Italie et Tunisie sont "deux rives d'une même mer" et a réaffirmé la volonté de construire un parcours commun de croissance économique, de compétitivité et de prospérité. Tajani a également mis en avant la présence à Tunis de l'ensemble du Système Italie pour l'internationalisation des entreprises, avec l'Ice, la Cassa depositi e prestiti, la Sace, la Simest et l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), mobilisées pour soutenir le partenariat économique bilatéral.
Accords et axes de coopération
La visite a été accompagnée de la signature d'une série d'accords et de mémorandums visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Parmi les principales ententes figurent celle entre l'Ice et le Cepex pour la promotion des investissements et des échanges commerciaux; l'accord entre la Cdp, la Sace, la Simest et la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie pour soutenir l'internationalisation des entreprises outre la création d'un Desk Italia auprès de l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie; l'accord entre le Comites Tunisie et l'Utica pour valoriser les compétences des jeunes italo-tunisiens et le mémorandum entre le groupe italien Duferco et la société tunisienne Pireco dans le secteur des énergies renouvelables.
Les travaux du Forum se sont poursuivis dans l'après-midi avec une séance plénière consacrée aux instruments financiers et institutionnels de soutien au partenariat bilatéral et quatre tables rondes thématiques sur les principaux secteurs de coopération: transition énergétique et numérique; industrie avancée et manufacture à haute valeur ajoutée; innovation dans les secteurs traditionnels tels que le textile et l'agroalimentaire; infrastructures, transports et logistique. La journée du 25 juin a été consacrée aux rencontres B2B entre entreprises italiennes et tunisiennes.