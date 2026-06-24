Région Abruzzes pour la revitalisation agricole en Ethiopie

AGI - Soutenir la revitalisation économique et agricole de la région du Tigré en Éthiopie, durement touchée par des années de conflit, et contribuer à bâtir un avenir meilleur à des milliers de kilomètres de là: tel est l'objectif du projet RESeed, un programme de coopération internationale porté par la région des Abruzzes et financé par le ministère italien des Affaires étrangères.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, stratégie nationale visant à promouvoir les partenariats et le développement partagé entre l'Italie et les pays africains. Dans les Abruzzes, le projet s'appuie sur l'expertise de l'Institut d'enseignement supérieur Arrigo Serpieri, acteur clé de RESeed, qui apporte son savoir-faire technique, sa recherche et son esprit d'innovation. Le rôle central de Serpieri a été mis en lumière lors d'une table ronde technique organisée au Palazzo Silone à L'Aquila, où des représentants d'institutions régionales et des partenaires internationaux importants ont examiné les activités en cours et les perspectives d'avenir du programme. Autour d'une même table, des experts de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), des chercheurs de l'Institut de recherche agricole du Tigré, des représentants de l'Université de Mekele, du CIHEAM de Bari et de la Fondation Med-Or ont discuté du programme.
L'objectif premier est de faire face à la pénurie d'eau
L'un des aspects les plus importants du projet est la recherche de solutions concrètes pour faire face à l'une des crises les plus graves qui frappent l'Éthiopie: la pénurie d'eau. Dans ce contexte, la contribution de Serpieri revêt une importance particulière. Le professeur Massimiliano Reginaldi a présenté les travaux menés, en détaillant une technologie innovante basée sur l'utilisation de gels spéciaux capables de retenir l'humidité dans le sol et de la libérer progressivement. Cette solution pourrait contribuer à améliorer la productivité agricole dans les zones les plus arides, en réduisant le gaspillage d'eau et en renforçant la capacité des cultures à résister à de longues périodes de sécheresse.
Une opportunité pédagogique pour les étudiants
La participation de l'établissement ne se limite toutefois pas à l'aspect technique. Le projet représente également une précieuse opportunité pédagogique pour les étudiants, qui sont directement impliqués dans la recherche, les études et les activités de coopération internationale. Cette expérience permet aux jeunes de s'engager sur des enjeux mondiaux et de comprendre comment les compétences acquises à l'école peuvent avoir un impact concret sur le développement de communautés entières.
Des représentants de l'établissement ont également pris la parole lors de la réunion. Le professeur Filippo Rosati, représentant le proviseur, Francesco Di Girolamo, a transmis les salutations de l'école. L'importance d'un modèle reliant l'école, les institutions et les organisations internationales, et créant des opportunités de développement professionnel et personnel pour les élèves, a été soulignée. Les responsables régionaux ont également exprimé leur satisfaction.
Elena Sico, directrice du département de l'agriculture de la région des Abruzzes, a insisté sur la valeur de la collaboration établie avec Serpieri, tandis que Roberta Rizzone, directrice du service de la coopération internationale, a tout particulièrement remercié les élèves ayant participé aux activités du projet. Cette expérience démontre comment un établissement scolaire local peut devenir un chef de file dans des initiatives qui dépassent les frontières nationales.
Soutien post-conflit et formation agricole
L'initiative ReSeed fait suite à la fin de la guerre du Tigré (novembre 2020 - novembre 2022) et vise à soutenir le gouvernement régional éthiopien actuel, l'Administration régionale intérimaire du Tigré (IRAT), dans la démobilisation d'environ 52 000 anciens combattants de l'armée tigréenne. Concrètement, le projet ReSeed répond à ce besoin en favorisant la reconversion post-conflit par la formation des anciens combattants au secteur agricole.
Cette formation s'accompagne de projets d'infrastructure (construction de puits et mise en place de systèmes d'irrigation pour 50 hectares) et du transfert de connaissances en matière de gestion des politiques agricoles. Le département de l'agriculture de la région des Abruzzes est responsable de la mise en œuvre technique du projet: coordination des activités de terrain, appui à la planification agricole et partage des méthodologies de planification régionale. D'une durée de 36 mois, le projet représente un coût total de 2.091.386 euros, dont 1.986.816 sont financés par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).