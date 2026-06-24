Ministre Tajani à Tunis pour Forum économique et entrepreneurial

AGI - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, inaugure aujourd'hui à Tunis le Forum économique et entrepreneurial Italie-Tunisie, aux côtés de la Première ministre tunisienne Sarra Zaafrani Zenzri. La mission de Tajani dans ce pays d'Afrique du Nord s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, en favorisant de nouvelles opportunités d'investissement, de coopération industrielle et de développement conjoint dans les secteurs présentant le plus grand intérêt pour les deux pays. Avec la Première ministre tunisienne, le chef de la Farnesina réaffirmera l'engagement de l'Italie à œuvrer pour le renforcement du partenariat stratégique avec la Tunisie. Les entretiens porteront notamment sur l'approfondissement de la coopération économique et commerciale, avec une attention particulière aux secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables, ainsi qu'à l'ensemble des aspects des relations bilatérales en lien avec l'actualité internationale et l'Union européenne.
Tunisie premier marché des exportations italiennes en Afrique
La Tunisie est le premier marché de débouché des exportations italiennes en Afrique. Selon les données diffusées par la Farnesina, en 2025, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 6,5 milliards d'euros, avec des exportations italiennes de 3,4 milliards et des importations en provenance de Tunisie de 3,1 milliards, dégageant un solde positif pour l'Italie de 234 millions d'euros. Au premier trimestre 2026, les échanges ont atteint 1,7 milliard d'euros, en hausse de 2,9% par rapport à la même période de l'année précédente, grâce notamment à la progression des exportations italiennes (+10,9%). En 2025, l'Italie a été le deuxième fournisseur et le deuxième client de la Tunisie, avec des parts de marché respectivement de 16,8% et 17,4%. La Tunisie représente quant à elle le 34ème marché de destination des exportations italiennes et le 34ème fournisseur de l'Italie. En 2025, plus de mille entreprises italiennes étaient actives dans le pays, contribuant à la création de plus de 85.000 emplois directs.
Les participants et les thématiques
La visite de Tajani en Tunisie et le Forum des entreprises ont lieu à l'occasion du 70ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'événement réunit à Tunis quelque 200 participants italiens représentant des entreprises, des associations patronales et des institutions, ainsi que près de 300 participants tunisiens. Le forum comprend quatre panels thématiques parallèles consacrés aux thèmes suivants: la transition énergétique et numérique, avec un focus sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les réseaux, la connectivité et la transformation numérique; l'industrie de pointe, les technologies et les investissements dans les secteurs pharmaceutique, automobile, high-tech et matières premières critiques, les coopérations industrielles et les perspectives d'investissement dans les filières manufacturières à plus haute valeur ajoutée; l'innovation et la durabilité dans les secteurs traditionnels, avec un focus sur le textile, l'agroalimentaire et l'aquaculture; l'avenir des infrastructures de transport et de la logistique en Tunisie, visant à présenter les opportunités découlant des plans de développement des infrastructures en Tunisie et à valoriser les coopérations déjà en place.
Ceo Committee et Plan Mattei
À l'occasion de sa mission, Tajani visitera également l'exposition sur les 70 ans des relations diplomatiques entre les deux pays et l'exposition "Histoires de football entre l'Italie et la Tunisie", et participera au Ceo Committee italo-tunisien "Inclure pour croître – Plan Mattei", promu par l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise et par Elis, organisme à but non lucratif italien actif dans les domaines de la formation, de l'orientation, de l'insertion professionnelle et de l'innovation sociale, actuellement impliqué dans de nombreuses initiatives de formation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle de travailleurs tunisiens destinés au marché du travail italien dans le cadre du Plan Mattei.
L'objectif du Ceo Committee est de construire des modèles de coopération mutuellement bénéfiques pour les deux pays, conçus à la fois pour renforcer les compétences locales au profit des entreprises tunisiennes et pour favoriser des parcours de mobilité qualifiée, de la Tunisie vers l'Italie, dans un cadre migratoire régulé.