Les pays du G7 lancent une Alliance pour protéger les océans

AGI - Les pays du G7 ont annoncé la création d’une Alliance destinée à renforcer la protection des aires marines protégées, avec pour objectif de préserver 30% des océans d’ici 2030. L’initiative a été annoncée au Kenya à l’occasion de la Our Ocean Conference, organisée du 16 au 18 juin entre Mombasa et Kilifi, à laquelle a participé le secrétaire d’État italien chargé de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Claudio Barbaro.
De l'Italie 17 millions d'euros pour protéger les écosystèmes marins
"En Italie, il existe 31 aires marines protégées réparties le long d’environ 700 kilomètres de côtes", a rappelé Barbaro, soulignant que l’action du pays ces dernières années a consisté à renforcer les systèmes de gouvernance, la gestion des données et la participation des parties prenantes. L’Italie a rejoint cette initiative et a annoncé, à l’occasion du lancement de l’Alliance, plus de 17 millions d’euros de financements pour des projets consacrés à la protection des écosystèmes marins.
155 millions dans l’infrastructure de recherche Itineris
Rome a également confirmé son engagement en faveur de la recherche scientifique en participant au side event OceanEye, organisé par la Commission européenne. À cette occasion, l’Italie a rappelé son investissement de 155 millions d’euros dans l’infrastructure de recherche Itineris, qui rassemble les principaux réseaux nationaux de surveillance environnementale, notamment ceux dédiés aux écosystèmes marins. Au total, les engagements présentés par l’Italie lors de la conférence s’inscrivent dans un ensemble de financements qui, en incluant les ressources mobilisées par d’autres organismes publics nationaux, atteignent environ 662 millions d’euros.
L'importance de la coopération internationale
Lors de son intervention durant la deuxième journée de la conférence, le représentant italien a réaffirmé l’engagement de Rome en faveur de la préservation des écosystèmes marins et insisté sur l’importance de la coopération internationale. "L’Italie croit fortement à la coopération à plusieurs niveaux comme moteur pour renforcer et exporter des modèles efficaces de gestion des aires marines protégées. Nous accueillons favorablement la création de cette Alliance du G7", a-t-il déclaré, ajoutant que son efficacité dépendra de la mise en place de plans de gestion adaptés, d’outils de suivi performants et de ressources financières durables.
Créée en 2014, la Our Ocean Conference est devenue l’un des principaux rendez-vous internationaux consacrés à la protection des océans. Elle réunit des gouvernements, des organisations internationales, des entreprises et des instituts de recherche afin de promouvoir des actions en faveur de la biodiversité, de la lutte contre la pollution, de la pêche durable et de l’économie bleue.
Cette année, la conférence a enregistré une mobilisation exceptionnelle avec 320 nouveaux engagements représentant une valeur totale de 6,4 milliards de dollars, dont plus de 387 millions de dollars financés par l’Union européenne. Les océans couvrent environ 70,8% de la surface terrestre et jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et le maintien des moyens de subsistance de millions de personnes à travers le monde.