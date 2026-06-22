Afghanistan resistance silencieuse femmes invisibles aux talibans

AGI - Près de cinq ans après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul, l'Afghanistan n'est plus vraiment sous les feux des projecteurs. Ces derniers jours, l'Émirat islamique est revenu sur le devant de la scène avec l'arrestation de dizaines de femmes à Hérat par la police des mœurs, pour avoir refusé de porter le code vestimentaire imposé par les talibans. Les manifestations ont été violemment réprimées, faisant au moins un mort et suscitant la condamnation de l'Union européenne et l'inquiétude de l'ONU.
Les femmes ont été arrêtées pour ne pas porter le tchador ou la burqa, vêtements couvrant tout le corps, par des agents du ministère de la Propagation de la vertu et de la Prévention du vice (PVPV), qui les ont forcées à monter dans des véhicules. Depuis, on est sans nouvelles d'elles. D'autres villes, dont Kaboul, la capitale, ont fait état de nouvelles manifestations et d'arrestations, avant de s'apaiser progressivement, replongeant les Afghanes dans le silence et l'invisibilité qui les entourent depuis l'été 2021.
La situation à Hérat
En effet, "nous avons constaté une répression plus importante à Hérat, dont le gouverneur est proche de l'aile conservatrice du pouvoir taliban. Les manifestations ont été réprimées par des affrontements directs. Hérat a toujours été une ville culturellement avancée, et cette fois, fait significatif, des hommes ont également participé aux manifestations, témoignant du mécontentement généralisé. Cependant, résister aussi ouvertement, défier le pouvoir en place, est dangereux", a déclaré Livia Maurizi, directrice de Nove Caring Humans, l'une des rares ONG italiennes encore présentes en Afghanistan depuis 2013, dans un entretien avec l'AGI.
Un système d'exclusion des femmes
"Depuis la prise de Kaboul par les talibans, l'Afghanistan n'a pas seulement régressé, mais il est devenu le laboratoire d'un système politique qui instrumentalise l'exclusion des femmes comme mode de gouvernance. Les Afghanes ont été progressivement exclues de l'éducation, du travail, de la vie publique, de la justice et même du secteur humanitaire, puisqu'elles ne sont plus autorisées à collaborer avec les ONG et les Nations Unies", déplore Arianna Briganti, cofondatrice et vice-présidente de Nove.
"L’Afghanistan est le seul pays au monde où les filles sont interdites d’enseignement secondaire et universitaire. De ce fait, près de 80% d’entre elles ne sont pas scolarisées, selon les données d’ONU Femmes; elles ne travaillent pas et ne reçoivent aucune formation. Ces chiffres sont alarmants. Le plus inquiétant est que cette situation reste méconnue en Occident. Il ne s’agit pas simplement d’une série d’interdictions, désormais innombrables, visant explicitement les femmes. Nous sommes confrontés à une structure de ségrégation institutionnalisée que certains qualifient d’apartheid sexuel", souligne Briganti, socio-économiste du développement et spécialiste de l’égalité des sexes et du programme Femmes, paix et sécurité (WPS).
Nouvelles restrictions et contrôles
Progressivement, les autorités promulguent des décrets et des mesures qui renforcent leur emprise sur les femmes et leur vie conjugale, en accordant davantage de pouvoir aux tribunaux religieux, à l'instar du code de séparation en vigueur depuis le mois dernier. Ces dernières années, les femmes ont été de plus en plus isolées, mais une grande partie de la société dans son ensemble est menacée, comme en témoigne l'interdiction, entrée en vigueur le 17 juin, de l'utilisation des smartphones par les fonctionnaires.
"Si elle était prolongée, cette interdiction compromettrait le travail des ONG comme la nôtre", avertit Maurizi, ancienne responsable de programme pour Nove en Afghanistan. L'interdiction des smartphones s'appliquerait au personnel civil et militaire et ne permettrait d'obtenir une dérogation qu'avec l'autorisation du Guide suprême, Hibatullah Akhundzada. Selon certaines sources, leur utilisation pourrait entraîner un licenciement, voire des poursuites pénales, jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Initiatives de soutien
"Compte tenu de toutes ces interdictions et restrictions, nos interventions sont conçues et mises en œuvre en fonction d'un équilibre entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Notre priorité est de défendre les espaces vertueux créés par ces femmes, que je vois comme des alumettes qui font de la lumière mutuellement, se donnant force et soutien, et que nous essayons de maintenir en vie grâce aux ressources que nous leur fournissons", a déclaré la directrice de Nove à AGI.
L'histoire de Nasrin
Maurizi partage, entre autres, l'histoire de Nasrin, une jeune femme autodidacte qui a remporté le Prix de l'entrepreneuriat féminin 2025 pour son entreprise, fondée sur une idée très novatrice alliant protection de l'environnement et droits des femmes. Nasrin produit et vend des serviettes hygiéniques réutilisables à bas prix. Elle a bâti avec succès une entreprise génératrice de profits et d'emplois, tout en défendant la protection de l'environnement et les droits civiques, devenant ainsi un symbole de la "résistance civile silencieuse" des Afghanes.
Projets pour l'entrepreneuriat féminin
Suite au succès de la première édition du Prix de l'entrepreneuriat féminin en Afghanistan, Nove souhaite étendre l'appel à candidatures à davantage de provinces et de secteurs d'activité, et travaille à la création d'un service d'assistance dédié pour aider les Afghanes à lancer et développer leur propre entreprise, en leur assurant une pérennité.
"Travailler sur le moyen et le long terme dans un pays où l’on vit au jour le jour est extrêmement difficile. Nombre des femmes que nous soutenons se demandent comment elles nourriront leurs enfants le soir même. Dans ces cas-là, nous leur apportons une aide financière pour acheter de la nourriture et des produits de première nécessité, grâce aux projets Dignité et Feda. Parallèlement, au-delà de l’aide d’urgence, nous proposons des formations et des outils d’entrepreneuriat aux femmes qui possèdent les compétences et les ressources émotionnelles nécessaires pour construire un avenir meilleur", a encore raconté Maurizi.
Le projet "Bread for Women"
L’un des projets les plus emblématiques de Nove Caring Humans est "Bread for Women", qui met en relation des femmes gérant des boulangeries. Ces entreprises florissantes et ces réseaux de soutien contribuent à améliorer les revenus, le développement socio-économique, la santé mentale et la lutte contre l’exclusion sociale. "La distribution de pain n’est pas une simple aide sociale; elle permet aux familles de survivre, à commencer par les boulangères. Ce projet renforce les liens communautaires, car les femmes et les enfants se retrouvent dans ces boulangeries, installées dans des maisons privées, ce qui leur offre une certaine autonomie au sein d’un système qui tend à les rendre totalement dépendantes et invisibles", explique Briganti. "Cela représente un exemple de la résistance en Afghanistan; elle a toujours existé, même si on en parle rarement. C’est une résistance discrète, différente de celle à laquelle nous sommes habitués en Occident, avec ses manifestations de rue et ses actions plus visibles. Les Afghanes n’ont jamais cessé de s’organiser, d’agir et de réagir, en soutenant leurs communautés", insiste la vice-présidente de Nove.
Résilience et innovation
"Du logiciel à l’IA, des technologies de l’information au safran, des tapis à l’import-export, je suis toujours impressionnée par la résilience et la capacité d’innovation sociale et économique des Afghanes: artisanes, entrepreneuses et étudiantes. Cela se vérifie non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle; elles sont toujours prêtes à se réinventer et à explorer de nouvelles voies", déclare Elena Noacco, cofondatrice de Nove et responsable des programmes de l’organisation en Afghanistan.
Réseaux et collaboration
Malgré de fortes contraintes à de multiples niveaux, ces filles et ces femmes créent des espaces d'innovation et de développement. Elles ont toutes un point commun: le recyclage, la numérisation de leurs activités en ligne et des réseaux de collaboration informels. "Pour les soutenir, nous avons créé des groupes d'entraide entre entrepreneuses afin de maintenir leur motivation", souligne Noacco, experte en gestion de projets d'urgence dans les zones de conflit et de catastrophes naturelles, qui travaille avec des femmes afghanes depuis 20 ans.
Leadership des femmes et des familles
"Ces femmes sont capables de coordonner des activités commerciales complexes, même à l'étranger, ce qui leur permet de rester compétitives sur le marché international malgré les nombreux problèmes structurels et infrastructurels de leur pays. Leurs parcours témoignent d'une grande compétence et d'une détermination sans faille. Nombre d'entre elles sont mères de trois ou quatre enfants et chefs de famille, certaines pouvant heureusement compter sur le soutien de leur conjoint. Indépendantes, elles transmettent à leurs enfants des valeurs, un esprit critique et un héritage qui risquait de se perdre après les acquis de l'ère démocratique. Elles mettent en pratique toutes les compétences acquises, elles sont instruites et constituent des modèles pour leurs filles, qui, malheureusement, ne peuvent pas aller à l'école. Elles insufflent une vitalité extraordinaire malgré leurs souffrances. Elles parviennent à envisager un autre avenir possible pour elles et leurs enfants", poursuit la représentante de Nove.
Critiques du discours international
Malheureusement, "les conditions politiques qui les entouraient ont été délibérément et complètement détruites. Ce discours politique d'une prétendue stabilisation de l'Afghanistan sous le régime taliban doit également être remis en question. Ce discours émane de l'Occident, et plus particulièrement de l'Europe, d'après qui l'Afghanistan qui connaît une reprise économique, certes modeste, selon les données de la Banque mondiale. "Trois Afghans sur quatre sont incapables de subvenir à leurs besoins essentiels; la croissance ne se traduit donc absolument pas par une amélioration des conditions de vie, bien au contraire", affirme Briganti, replaçant dans son contexte la résistance silencieuse des femmes afghanes.
Le rôle de la communauté internationale
"La communauté internationale doit éviter deux erreurs: abandonner la population pour ne pas légitimer les talibans, et normaliser le régime au nom de la sécurité, comme l'Union européenne s'apprête à le faire, en envisageant d'inviter les talibans à Bruxelles pour discuter du contrôle des migrations et du rapatriement des Afghans en Afghanistan, considéré comme un pays stable. Ce sont là deux erreurs opposées et extrêmement graves".
L’aide doit se poursuivre par le biais d’organisations comme la nôtre et d’organisations locales disposant d’un réseau très solide. Les droits humains doivent être le principe directeur inébranlable de tout dialogue politique. Il ne peut y avoir de droits humains complets sans le plein droit des femmes à l’existence. Par conséquent, nous ne pouvons financer la survie des Afghans tout en fermant les yeux sur les causes de leur oppression. C’est une erreur que nous connaissons parfaitement et que Nove ne cessera jamais de combattre", conclut la vice-présidente.