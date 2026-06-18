Startup Next Generation Afrique débarquent en Italie

AGI - Il existe une Afrique qui échappe aux stéréotypes consolidés de l'assistance sociale et qui progresse rapidement sur la voie de l'intelligence artificielle, de la santé numérique et de la transition écologique. Cet écosystème jeune, tourné vers l'avenir et d'un pragmatisme extraordinaire, est capable de transformer les défis locaux en modèles commerciaux à déploiement mondial.
Pour découvrir cette réalité de visu, l'événement se déroule en Italie, où les six équipes lauréates de Next Generation Africa, le programme d'accélération promu par BeEntrepreneurs Aps, Startup Africa Road Trip, en collaboration avec Vado in Africa, seront présentes du 20 au 28 juin. La délégation, sélectionnée parmi 672 candidats issus de 19 pays du continent à l'issue d'un processus de sélection rigoureux à Dar es Salaam, sera au cœur d'une tournée entre Milan et Bologne, conçue pour tisser des liens concrets entre l'entrepreneuriat italien et les esprits les plus brillants d'Afrique subsaharienne.
Journée "Startup Africa" à milan
L'événement phare pour le public, les investisseurs et les passionnés de technologie sera la Journée Startup Africa, entièrement dédiée aux opportunités d'affaires sur le continent africain. Elle se tiendra à Milan le mardi 23 juin au soir, à partir de 18h30 au Parco Center. Organisée en partenariat avec In Africa, cette soirée offrira un panorama unique de la transformation numérique en cours grâce à des présentations en direct de fondateurs et des discussions avec des leaders internationaux tels qu'Albert Antwi-Boasiako, Neo Mooki et Sharon Tumushabe, figures de proue de la cybersécurité, de la finance et de l'investissement à impact. Cette occasion d'échange se conclura par un cocktail de réseautage sur le thème italo-sénégalais.
Startups et innovation dans le secteur de la santé
Les six entreprises présentant leurs projets en Italie opèrent dans des secteurs hautement stratégiques et proposent des solutions qui se distinguent par leur efficacité et leur potentiel de croissance. Dans le secteur de la santé, la société ougandaise MariTest a mis au point un dispositif portable non invasif qui utilise l'intelligence artificielle et des biocapteurs spéciaux pour diagnostiquer le paludisme en moins de deux minutes, éliminant ainsi le besoin de prélèvements sanguins et la production de déchets médicaux.
Toujours dans le domaine médical, la société tanzanienne Vortan propose un écosystème IoT qui connecte les équipements hospitaliers en temps réel afin d'envoyer des alertes instantanées en cas d'urgence. De son côté, Afya Ya Mnyama Digital applique des capteurs intelligents et l'analyse prédictive à la surveillance du bétail pour optimiser la productivité agricole et prévenir les épidémies.
Solutions logistiques nutritionnelles et de transparence
Les trois autres startups de la délégation s'attaquent à des défis cruciaux liés à la logistique, à la nutrition et à la transparence. Lishe360, une startup tanzanienne, lutte contre la malnutrition infantile en produisant des aliments enrichis en super-aliments locaux, avec le soutien d'une communauté de plus de 260 000 parents.
Du Kenya, TruSource, une plateforme cloud qui réduit jusqu'à 60 % les coûts de conformité liés au suivi des exportations agricoles, du champ à l'assiette, et Impactio, un logiciel conçu pour automatiser la gestion administrative des organisations à but non lucratif, reliant en temps réel le versement des financements internationaux à l'avancement des activités locales.
Tournée et rencontres avec les investisseurs
Le parcours italien des startups ne s'arrêtera pas le soir du 23 juin à Milan. Un programme chargé de rencontres stratégiques avec plus de 80 acteurs de notre écosystème d'innovation les attend. Les premiers jours de la tournée seront consacrés à des séances de mise en relation avec des investisseurs au siège de Primo Capital et avec des entreprises dans les bureaux de Bip. Les startups y rencontreront des entreprises et des investisseurs à impact afin d'explorer des alliances commerciales. Après une série de visites guidées d'entreprises italiennes pour découvrir des projets de co-développement, la délégation se rendra à Bologne les 25 et 26 juin pour participer à We Make Future, le salon international de l'innovation technologique et numérique, qui offrira aux équipes une nouvelle vitrine internationale exceptionnelle.
La valeur de la coopération internationale
Comme le souligne Andrea Censoni, présidente et cofondatrice de BeEntrepreneurs Aps, ce projet démontre que la coopération intercontinentale peut générer une immense valeur économique et sociale. L’innovation africaine n’a plus besoin d’être découverte; il suffit de la rencontrer et de la soutenir grâce à des partenariats équitables et durables.
Résultats et perspectives d'avenir
Le succès de cette approche est confirmé par les résultats de l'association, qui, depuis 2017, a formé plus de 450 entrepreneurs et accompagné le développement de 150 start-ups, levant un total de plus de 17 millions d'euros. L'édition 2026 de la tournée, soutenue par l'ambassade d'Italie à Dar es Salaam et des partenaires tels que Prolaw et SearchOn, promet d'être une occasion unique d'appréhender l'avenir des marchés émergents sous un angle nouveau et concret.