Au Kenya Lab Innova for Africa 2026 en hommage à Luca Attanasio

AGI - La capitale du Kenya, Nairobi s’apprête à accueillir l’une des initiatives les plus significatives dédiées au renforcement de l’entrepreneuriat innovant africain avec l’édition 2026 de Lab Innova for Africa – Luca Attanasio, programme de formation technique et managériale promu par l’agence italienne pour l’internationalisation des entreprises ICE.
Arrivé à sa huitième édition, le projet s’inscrit dans un programme lancé en 2019 visant à soutenir la croissance et l’internationalisation des startups africaines à fort potentiel.
Focus sur l’écosystème kenyan
L’édition 2026 est spécifiquement dédiée à l’écosystème kenyan de l’innovation et cible des startups actives dans les secteurs des technologies numériques, des TIC, de l’intelligence artificielle et des solutions technologiques émergentes. Une attention particulière est également portée aux technologies climatiques et aux modèles d’innovation durable, reflétant les priorités actuelles en matière de développement économique et environnemental.
Un programme dédié à Luca Attanasio
Le programme porte le nom de Luca Attanasio, ambassadeur italien assassiné en 2021 en République démocratique du Congo, dont l’engagement en faveur du dialogue et de la coopération entre l’Italie et l’Afrique demeure une référence. Ce choix symbolique renforce la dimension de partenariat et de coopération internationale au cœur de l’initiative, qui dépasse la simple formation pour s’inscrire dans une logique de développement partagé.
Les différentes phases du parcours
Le parcours se déroule en plusieurs phases. Une première session intensive en présentiel est prévue à Nairobi du 22 au 26 juin 2026, consacrée à des modules de management, de stratégie d’entreprise, d’innovation et d’internationalisation. Cette étape sera suivie d’un study tour en Italie, avec des étapes à Rome et Naples, destiné à mettre les startups en relation directe avec l’écosystème italien de l’innovation. Durant ce séjour, les participants rencontreront des investisseurs, incubateurs, accélérateurs et acteurs institutionnels et privés du secteur. Ils auront également l’opportunité de participer à la Maker Faire Rome, l’un des événements européens majeurs consacrés à l’innovation technologique et à la créativité entrepreneuriale.
Accessibilité et sélection
Un aspect essentiel du programme réside dans son accessibilité : la participation est entièrement gratuite pour les startups sélectionnées, l’ensemble des coûts étant pris en charge par ICE Agenzia. La sélection est confiée au bureau ICE de Nairobi, en collaboration avec des partenaires locaux engagés dans le soutien à l’écosystème entrepreneurial et technologique.
Une plateforme de connexion internationale
Au-delà de sa dimension formative, le laboratoire s’impose ainsi comme une véritable plateforme de connexion entre les écosystèmes africain et européen de l’innovation. L’objectif est de transformer le potentiel des startups africaines en opportunités concrètes d’internationalisation, en favorisant la création de liens durables entre entreprises, investisseurs et institutions des deux continents.