L'Institut italien de culture Dakar 'Dialogues avec les Images'

AGI - La Fondation Garuzzo, l'Institut supérieur pour les industries artistiques d'Urbino (Isia) et l'Institut italien de culture de Dakar présentent "Dialogues avec les Images", un projet de coopération culturelle, pédagogique et formative entre l'Italie et le Sénégal qui met en relation des institutions académiques, des enseignants et des étudiants des deux pays à travers la photographie et les arts visuels.
Conçu et promu par la Fondation Garuzzo, en collaboration avec l'Isia d'Urbino, l'ambassade d'Italie à Dakar et l'Institut italien de culture de Dakar, le projet démarre dans les premières semaines de juin 2026 pour "construire un parcours partagé de formation et de production artistique avec l'objectif d'instaurer un dialogue structuré et continu entre les systèmes culturels et académiques européens et africains", indiquent les organisateurs dans un communiqué.
Un dialogue culturel et académique
"L'initiative s'inscrit dans une phase de renforcement des relations diplomatiques et culturelles entre l'Italie et l'Afrique, aujourd'hui au cœur d'un dialogue stratégique renouvelé impliquant la coopération internationale, la formation, la mobilité académique, le développement durable et la diplomatie culturelle. Dans ce contexte, la photographie est entendue comme un dispositif de mise en relation et un langage opérationnel commun, capable d'activer des pratiques d'échange qui dépassent la dimension de l'exposition pour entrer dans le champ de la co-production. Le projet se développe à travers des phases successives qui entrelacent ateliers, production d'œuvres, exposition publique, édition et consolidation institutionnelle", peut-on lire dans le communiqué.
Les ateliers au Sénégal
La phase initiale du projet se déroule au Sénégal, avec deux ateliers thématiques entre Dakar et Saint-Louis. Les ateliers sont conduits conjointement par des enseignants de l'Isia d'Urbino et des enseignants des institutions sénégalaises partenaires, impliquant des étudiants sélectionnés de l'Isia et de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. "L'objectif n'est pas la simple documentation, mais la construction d'un corpus d'images originales développé à travers un processus de dialogue continu", affirment les organisateurs.
Exposition et programme public
"Les résultats des ateliers feront l'objet d'une première restitution publique à l'automne 2026, avec une exposition collective présentée dans les espaces de l'Institut italien de culture de Dakar. L'exposition s'inscrit dans le cadre de Dak'Art Off, programme parallèle de la Biennale d'art contemporain de Dakar (19 novembre – 19 décembre), et fait partie du Partcours, qui construit chaque année un réseau étendu d'institutions, de musées et d'espaces indépendants à travers la ville", poursuit le communiqué.
Publication et diffusion internationale
À l'occasion de l'inauguration, "une publication dédiée au projet sera présentée, accompagnée d'un programme public de rencontres, de talks, de tables rondes et de projections réunissant artistes, commissaires et chercheurs italiens et sénégalais. Le volume, publié en italien et en français, est conçu comme un dispositif éditorial autonome par rapport à l'exposition: aux images s'associent des contributions critiques et scientifiques qui élargissent le champ de réflexion sur le projet et ses processus de travail", peut-on lire dans la présentation.
Réalisation éditoriale et book tour
La conception graphique est confiée à l'Isia Urbino, tandis que la publication est éditée par Skinnerboox, référence internationale dans le panorama du livre photographique contemporain, avec une distribution dans les principaux rendez-vous du secteur à Paris, Arles et Londres en 2027. Le volume sera également au cœur d'un book tour dans les principales villes italiennes, entre universités, académies et espaces dédiés à la photographie, entre l'hiver et le printemps 2027.
Une infrastructure culturelle partagée
"Dialogues avec les Images" se configure ainsi, conclut le communiqué, "comme un processus de travail partagé: une infrastructure culturelle qui entrelace formation, production artistique et échange institutionnel, dans laquelle la photographie devient le moyen à travers lequel construire une continuité entre des systèmes formatifs et des contextes culturels différents".