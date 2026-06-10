Italie Afrique du Sud relancent leur coopération agroalimentaire

AGI - Les relations agroalimentaires entre l'Italie et l'Afrique du Sud se renforcent avec l'approbation définitive de l'accord technique qui permettra l'exportation prochaine de raisins de table italiens vers le marché sud-africain.
Cet accord était au cœur de la rencontre bilatérale entre le ministre italien de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, et le ministre sud-africain de l'Agriculture, John Henry Steenhuisen, en marge du Forum des affaires agroalimentaires Italie-Afrique du Sud au Cap. Les deux ministres se sont félicités de la conclusion des négociations, qui ont abouti à l'acceptation formelle du plan de travail pour l'exportation de raisins de table italiens. Ce résultat est attendu avec impatience par le secteur fruitier et maraîcher italien et est considéré comme stratégique pour le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. « L'accord conclu représente une avancée décisive pour nos fruits et légumes », a déclaré M. Lollobrigida.
Ouverture du marché sud-africain
"L’ouverture du marché sud-africain aux raisins de table italiens témoigne de l’excellence et de la qualité de nos produits et confirme l’efficacité de nos efforts diplomatiques et commerciaux, parfaitement alignés sur les objectifs stratégiques du Plan Mattei pour l’Afrique. Il s’agit d’une étape importante et attendue de longue date pour le secteur, qui consolide l’alliance économique avec l’Afrique du Sud. Nous restons déterminés à finaliser rapidement les procédures administratives et à étendre ce modèle performant à d’autres produits locaux d’excellence, tels que les pommes, afin de maximiser la complémentarité saisonnière entre nos deux pays et d’assurer de nouvelles perspectives de croissance à nos agriculteurs", a ajouté le ministre, qui a souligné que cet accord représente une avancée significative pour le développement de la présence des produits agroalimentaires italiens sur les marchés internationaux et une nouvelle étape dans la stratégie de renforcement des relations économiques avec le continent africain.
Soutien à l’internationalisation
Lors du Forum des affaires, un nouvel élan a été donné à la présence des entreprises italiennes en Afrique du Sud grâce à l'accord de collaboration signé par la Sace, l'agence italienne de crédit à l'exportation rattachée au ministère de l'Économie et des Finances, et Simest, société chargée de l'internationalisation des entreprises du groupe Cassa Depositi e Prestiti, avec la Chambre de commerce et d'industrie italo-sud-africaine (ItalCham SA). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de la Sace en Afrique et vise à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et d'exportation pour les entreprises italiennes, tout en renforçant leur position sur le marché stratégique sud-africain.
Outils financiers et coopération
Simest mobilise pleinement tous ses outils sur le continent, à commencer par le dispositif Afrique prévu par le Plan Mattei, afin de contribuer concrètement à consolider la présence italienne dans la région. Grâce à cet accord, les entreprises pourront compter sur le soutien intégré de la Sace et de Simest pour accélérer leur internationalisation, en tirant parti d'outils et de solutions conçus pour soutenir la compétitivité et la croissance, notamment le crédit fournisseur, qui permet aux entreprises italiennes de proposer des solutions de financement compétitives aux acheteurs internationaux.
Sace, Simest, la Chambre de Commerce et ItalCham SA travailleront également en étroite collaboration pour promouvoir les initiatives de mise en relation d'entreprises et les événements conjoints, favorisant un échange constant d'informations et de contacts utiles pour transformer les opportunités en projets concrets.