A Rome restitution d’objets d'art à l’Éthiopie

AGI - L’Italie a procédé à la restitution à l’Éthiopie d’une série d’objets religieux de grande valeur, conservés pendant plusieurs années par une famille résidant à Rome. Une cérémonie officielle s’est tenue le 3 juin à l’Ambassade de la République d’Éthiopie à Rome, au cours de laquelle M. Lorenzo Bossi a remis formellement ces artefacts, initialement réunis par sa famille il y a plusieurs décennies.
Ce geste revêt une portée particulière, en ce qu’il reconnaît la valeur historique, culturelle et spirituelle de ces objets, profondément liés au patrimoine du peuple éthiopien.
L’ambassadrice d’Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, a salué cette restitution en exprimant sa vive reconnaissance à l’égard de M. Bossi et de ses collaborateurs. Un certificat d’appréciation a été remis à cette occasion, en signe de reconnaissance officielle pour leur contribution à la préservation et au retour du patrimoine culturel éthiopien.
Participation à la cérémonie
La cérémonie a réuni des représentants d’institutions religieuses présentes en Italie ainsi que des membres de la diaspora éthiopienne résidant à Rome. Leur participation a souligné la dimension symbolique de l’événement, perçu comme un pont entre les cultures et comme une expression de responsabilité partagée dans la sauvegarde de la mémoire historique.
Expressions de gratitude
Au cours de la rencontre, les participants ont exprimé leur gratitude envers toutes les personnes ayant soutenu le processus de restitution et de valorisation du patrimoine éthiopien.
Coopération internationale
L’initiative a été saluée comme un exemple positif de coopération internationale et de sensibilité culturelle, contribuant au renforcement des liens entre l’Éthiopie et sa diaspora à travers le monde.
Clôture de la cérémonie
L'ambassade a souligné que la restitution des objets constitue une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour préserver son riche patrimoine culturel et religieux et garantir le retour des objets d'importance historique dans leur pays d'origine. Ce rapatriement témoigne également du renforcement de la coopération internationale en matière de sauvegarde du patrimoine culturel et de lutte contre le déplacement historique d'objets précieux.La cérémonie s’est conclue dans un climat de respect et de solennité, mettant en lumière la valeur universelle de la protection des biens culturels et leur importance pour les communautés d’origine.
Précédentes restitutions
En novembre 2025, l'Allemagne avait restitué à l'Ethiopie 12 objets historiques (couronnes, boucliers et tableaux) collectés dans les années 1920 par le diplomate allemand Franz Weiss. Ces objets ont été remis à l'Institut d'études éthiopiennes de l'Université d'Addis-Abeba.
En 2022, l'Université de Naples L'Orientale a mené l'important projet du Fonds Mordini de restauration de trois codex et manuscrits très précieux du monastère de Gunda Gunde (Tigré), afin de les sauvegarder et de les mettre en valeur.
En 2005 a été effectuée la restitution de l'obélisque d'Axoum, l'un des rapatriements les plus historiques et les plus célèbres, qui s'est achevé par le repositionnement du célèbre obélisque en 2008.