Les arrivées de migrants en Italie sont en forte baisse

AGI - Les arrivées irrégulières par mer en Italie ont presque diminué de moitié depuis le début de l’année. Selon les données du ministère italien de l’intérieur arrêtées au 4 juin 2026 à 8 heures, 11.861 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, contre 2. 662 à la même date en 2025. La baisse atteint 49,87%.
La contraction est encore plus nette sur la route libyenne, qui demeure toutefois l’axe principal des départs vers l’Italie. Selon les calculs de l’Agenzia Nova, 9.915 personnes arrivées en Italie depuis le début de l’année étaient parties des côtes libyennes, contre 21.579 au 4 juin 2025. Le recul est d’environ 54%. Malgré cette baisse, la Libye représente toujours plus de 83% du total des débarquements enregistrés en Italie.
Routes migratoires secondaires
La Tunisie arrive loin derrière, avec 960 départs vers l’Italie, contre 1.336 sur la même période de 2025. La route algérienne suit une dynamique inverse: 967 arrivées ont été recensées depuis le début de 2026, contre 468 un an plus tôt. La Turquie ne représente plus qu’un flux résiduel, avec 19 arrivées, contre 279 en 2025.
Géographie des débarquements
La géographie des débarquements confirme le poids de la route libyenne. La Sicile reste la première région d’arrivée, avec 9.047 personnes débarquées depuis janvier, contre 19.654 un an plus tôt. La Sardaigne suit avec 1.089 arrivées, un chiffre en hausse par rapport aux 567 de 2025, en cohérence avec la progression des départs depuis l’Algérie. Viennent ensuite les Pouilles avec 379 arrivées, la Toscane avec 338, l’Émilie-Romagne avec 251, la Ligurie avec 208, les Abruzzes avec 158, les Marches avec 151, le Latium avec 123 et la Calabre avec 117.
Nationalités des migrants
Par nationalité déclarée au moment du débarquement, le Bangladesh reste le premier pays d’origine, avec 3.688 arrivées. Suivent la Somalie avec 1.356, le Pakistan avec 1.107, le Soudan avec 998, l’Algérie avec 763, l’Égypte avec 755, la Tunisie avec 438, l’Érythrée avec 301, le Mali avec 268 et la Côte d’Ivoire avec 204. Les autres nationalités comprennent notamment le Nigeria, la Guinée, l’Iran, le Maroc et le Cameroun.
Situation en Libye
En Libye, le stock migratoire reste élevé. Selon l’Organisation internationale pour les migrations, 936.134 migrants étaient présents dans le pays en janvier-février 2026, contre 939.638 fin 2025. Les autorités libyennes avancent toutefois depuis plusieurs mois un chiffre beaucoup plus élevé, allant jusqu’à trois millions de migrants irréguliers. D’après l’OIM, 84% des migrants présents en Libye ne disposent ni de permis de séjour ni d’autorisation de travail.
Risque et mortalité
La baisse des arrivées ne signifie pas une réduction proportionnelle du risque. Depuis le début de l’année, 826 morts et disparus ont été recensés sur la route de la Méditerranée centrale. Parmi eux, 751 sont morts par noyade.
Interceptions en mer
Les interceptions en mer restent également importantes: entre le 10 et le 16 mai, 741 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye. Depuis le début de l’année, le total atteint 6.811. En 2025, il avait été de 27.116, contre 21 762 en 2024.