Parme capitale du patrimoine immatériel mondial

AGI - Le Sommet mondial de l'Institut international du patrimoine (HII), intitulé “Intangible Heritage Horizons and Echoes: Safeguarding the Invisible”, co-organisé avec l'Université de Parme et Sciences Po Paris, a connu une affluence exceptionnelle. Un vaste réseau diplomatique et universitaire transcontinental, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé, se sont réunis à Parme avec un objectif historique commun: assurer à jamais la mémoire des civilisations.
Il existe des lieux où la géopolitique cesse d'être une simple carte de frontières armées et devient une toile de sons, de chants et de mémoires invisibles. C'est le fragile univers du patrimoine immatériel: un immense trésor que la guerre, les crises et la mondialisation risquent d'effacer à tout jamais, mais qui, grâce à l'Institut international du patrimoine, trouve désormais en Italie un nouveau centre opérationnel mondial de premier plan.
En présence de l'Ambassadeur Vincenzo Grassi et de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Alexandra Xanthaki, le Président du HII, Sergio Iovino, et le Directeur des Antiquités du Liban, Sarkis El Khoury, ont signé un protocole stratégique quinquennal. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration d'intention académique, mais d'un pacte d'action concret axé, entre autres, sur la numérisation avancée et l'accessibilité universelle.
Algorithme de mémoire et accessibilité
La stratégie repose sur deux piliers novateurs:
L’algorithme de mémoire: l’HII appliquera des solutions d’intelligence artificielle avancées et des archives numériques de nouvelle génération pour cartographier, cataloguer et préserver durablement l’identité du Liban. La numérisation des six sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO créera une véritable réserve numérique pour préserver un patrimoine culturel menacé de disparition.
L’accessibilité universelle: le Protocole induira un changement de paradigme radical concernant le handicap au Liban. Les anciens combattants et toutes les personnes en situation de handicap, qu’il soit sensoriel, intellectuel ou psychosocial, pourront profiter du patrimoine culturel grâce à la création d’itinéraires dédiés.
Vision et déclarations
"Le patrimoine du Liban est un immense trésor qui appartient à la conscience collective de l'humanité", a souligné Sergio Iovino, président de HII, lors de la signature. "Protéger ce patrimoine immatériel par la technologie et l'inclusion, c'est éveiller notre conscience collective et garantir la pérennité d'une identité remarquable, valeur universelle et ressource pour l'avenir de tous".
"Je suis très honoré d'être ici à Parme, une ville magnifique et riche en culture, pour signer un protocole d'accord avec l'Institut international du patrimoine pour la protection du patrimoine culturel. Ce n'est pas la première fois que nous collaborons avec l'équipe italienne au service de notre patrimoine, d'autant plus que l'Italie et le Liban partagent de nombreux points communs. Cet accord avecl' HII est essentiel et permettra aux autorités libanaises de protéger le patrimoine matériel et immatériel grâce à divers outils tels que la numérisation, des projets conjoints de valorisation du patrimoine culturel (notamment des projets concernant les sites archéologiques) et des conférences sur l'architecture historique au Liban. Nous sommes ravis de cette collaboration", a déclaré Sarkis El Khoury.
Projets et valorisations UNESCO
Le plan prévoit également l'organisation d'un sommet mondial sur l'architecture libanaise et la promotion des pratiques du sud du pays, notamment la production d'olives et de verre, toutes deux inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Diplomatie culturelle au Moyen-Orient
Grâce à ce bouclier, l'HII non seulement insuffle un nouvel élan à la résilience culturelle libanaise, mais trace également une nouvelle voie pour la diplomatie culturelle mondiale, démontrant que l'identité d'un peuple se défend en préservant ce qui est invisible, mais fondamental à son âme. La géopolitique de la musique et des alliances sur le terrain, de la Syrie à la Libye. L'accord avec Beyrouth s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large et plus profond de l'Institut international du patrimoine face aux aspects les plus complexes de la crise au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le sommet a atteint son apogée géopolitique lors de la table ronde de haut niveau sur le Moyen-Orient, en présence des ambassadeurs d'Italie en Syrie et en Libye.
Musique et renaissance culturelle
La contribution exceptionnelle de l'experte syrienne Salma Kasab Hasan a été mise en lumière :partitions, chants ancestraux et enregistrements sonores menacés par la guerre deviennent un outil de diplomatie culturelle active. Cette opération de préservation se concrétisera bientôt par un événement historique: l'HII a annoncé la programmation d'un grand concert officiel à Damas en septembre 2026, pour célébrer cette renaissance. Suite à la signature d'un protocole d'accord avec le Département des antiquités libyen, l'HII a également entrepris la numérisation des cinq sites libyens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Du Népal au Métavers
La portée du sommet dépasse le cadre méditerranéen: la première documentation visuelle de l’identité autochtone Tharu dans le parc national de Bardia au Népal, réalisée sur le terrain en collaboration avec l’UNESCO et l’université Tribhuvan, a été présentée en avant-première. Mais la véritable innovation du modèle promu réside dans sa capacité à articuler géopolitique culturelle et meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale et d’inclusion des entreprises.
Un protocole d’accord spécifique entre l’HII et le géant agroalimentaire Barilla a été ratifié à Parme. Cet accord marque une avancée cruciale pour l’accessibilité en entreprise, en définissant des normes novatrices pour l’intégration professionnelle et la protection des droits des personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial, et en faisant de l’inclusion un pilier fondamental de l’entreprise.
Inclusion et Art
Dès le premier jour, la révolution inclusive du sommet a fait tomber toutes les barrières académiques, transformant l'intégration des personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial en une expérience concrète, vécue et co-construite. Lors de la séance d'ouverture, devant un public international de haut niveau comprenant les ambassadeurs du Mexique, du Monténégro et d'Irak – ainsi que les autorités chypriotes en visioconférence –, la diplomatie culturelle a cédé la place à la force irrésistible de l'émancipation sociale.
Ce tournant a été marqué par l'extraordinaire performance de Zaccheo, artiste schizophrène, qui, grâce à la synergie stratégique d'Area Vasta Smart, a créé en direct et présenté aux délégations internationales une œuvre d'une grande force visuelle. L'œuvre, qui a profondément ému les diplomates présents, a démontré comment l'expression artistique et la culture immatérielle transcendent les barrières cliniques et géographiques. Un manifeste politique et humain qui a redéfini l'agenda du sommet, confirmant que l'art est le vecteur le plus puissant de dignité, de communication et d'inclusion universelle de notre époque.
Musée virtuel et technologie
Le couronnement de cette vision futuriste est le développement du Musée virtuel du patrimoine culturel, plateforme numérique de pointe de l'HII, promue par le ministère des Affaires étrangères et reconnue officiellement par les Nations Unies comme une référence d'excellence mondiale. L'extension du musée au patrimoine immatériel a été annoncée: une infrastructure technologique révolutionnaire capable de transformer les traditions, la musique et les rituels en une expérience numérique interactive mondiale, accessible à tous et protégée à jamais des guerres et des catastrophes naturelles.
Accords mondiaux et perspectives d'avenir
Démontrant la portée mondiale du sommet, l'efficacité des travaux de l'Initiative pour la préservation du patrimoine immatériel (IPI) a été confirmée par la signature simultanée d'un nombre record d'accords avec des partenaires stratégiques internationaux, où le secteur associatif a joué un rôle de premier plan.
Dans le domaine des droits humains et de la coopération, des accords cruciaux ont été signés avec l'Institut interaméricain des droits de l'homme (IIDA), basé au Brésil, l'Agence pour la consolidation de la paix et des acteurs majeurs de l'aide humanitaire et de l'inclusion tels que WeWorld, AIFO et le Teatro Patologico. Le réseau universitaire a vu la ratification de protocoles internationaux avec l'Université nationale de droit de Delhi en Inde, l'Université Bosque en Colombie et l'Université méditerranéenne de Reggio de Calabre.
Les travaux ont progressé de manière significative vers de futurs scénarios de protection mondiale grâce aux importantes annonces finales des délégations étrangères. Des experts égyptiens, sous la direction de représentants de l'Université de Helwan, ont officialisé la mise en place de nouveaux programmes conjoints pour la protection du patrimoine immatériel le long du Nil.
Le Sommet de Parme s'est conclu sur une certitude: la sauvegarde de la mémoire des civilisations n'est plus seulement une affaire d'universitaires, mais bien le nouveau cœur battant de la diplomatie mondiale.