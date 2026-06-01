Somalie-Italie, en 2026 renforcement de la coopération militaire

AGI - L'Italie renforce sa coopération militaire avec la Somalie. Le commandant des forces d'infanterie somaliennes, le général Sahal Abdullahi Omar, a reçu ces derniers jours au quartier général militaire de Mogadiscio une délégation de haut niveau du gouvernement italien, accompagnée de l'attaché militaire italien en Somalie. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération stratégique et de l'interopérabilité opérationnelle entre les forces armées nationales somaliennes et les forces armées italiennes, avec un accent particulier sur l'élargissement des cadres bilatéraux de soutien tactique, la mise en œuvre de modules de formation avancée pour les troupes terrestres et l'accélération des programmes de renforcement institutionnel visant à moderniser l'architecture de défense somalienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un engagement militaire et sécuritaire de longue date entre Rome et Mogadiscio, dont les fondements juridiques remontent à l'accord bilatéral de coopération dans le secteur de la défense signé en septembre 2013 et ratifié par le Parlement italien en 2016.
De l'Italie la plus grande contribution en hommes et matériels
L'instrument principal de cet engagement est la Mission bilatérale d'entraînement des forces de police somaliennes et djiboutiennes (Miadit), fruit d'un accord de coopération trilatéral entre l'Italie, la Somalie et Djibouti. La mission vise à favoriser la stabilité et la sécurité de la Somalie et de l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique, en renforçant les capacités des forces de police somaliennes en matière de sécurité et de contrôle du territoire. Conduite par l'Arme des carabiniers, la Miadit est basée à Djibouti, au sein de la base militaire italienne de soutien Amedeo Guillet, et dispose d'un contingent maximum autorisé de 70 carabiniers. Au-delà de la dimension bilatérale, l'Italie est l'un des acteurs européens les plus actifs dans la stabilisation de la Somalie dans le cadre multilatéral. L'Italie est le pays européen qui affiche la plus grande contribution en hommes et en matériel à la mission militaire EUTM Somalia, et a fourni, depuis le début de la mission, le général commandant. Cette mission de l'Union européenne est chargée de la formation des forces armées somaliennes et de l'appui au ministère somalien de la Défense.
Nouvelle mission bilatérale 2026
À partir de 2026, Rome a également lancé une nouvelle mission bilatérale distincte, dotée d'un contingent maximum de 45 militaires. Parmi ses attributions figurent la formation conjointe des forces armées somaliennes, y compris dans les académies militaires en Italie, avec fourniture d'armements et de matériels compatibles avec ceux des forces italiennes afin d'en faciliter la maintenance et l'entraînement. Les militaires sont également chargés de soutenir le développement des capacités en matière de cybersécurité et de contribuer à la sécurité régionale, avec un possible déploiement futur d'unités somaliennes dans des initiatives multinationales dans la zone. Cette nouvelle mission n'a pas de date d'expiration. L'Italie maintient par ailleurs le commandement de la mission européenne EUTM Somalia et participe à l'opération Atalanta, essentielle pour la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien et en mer Rouge.
Engagement italien en Somalie
Au terme de la réunion de la semaine dernière, la délégation italienne a réaffirmé l'engagement durable de Rome à maintenir une assistance sécuritaire robuste, un soutien logistique et des cadres de défense collaboratifs pour assurer la stabilisation et le développement à long terme des forces armées somaliennes. Un engagement qui, loin de se limiter à la dimension strictement militaire, reflète la vision italienne d'une Afrique stable et prospère comme condition indispensable à la sécurité et au développement partagé de la région méditerranéenne élargie.