Accord Italie et Onu pour améliorer la dialyse au Soudan

AGI - Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) ont officiellement signé un accord d’un montant de 4,5 millions d’euros afin de lancer la phase VI du développement de la Citadelle de santé de Kassala. Cette initiative, prévue sur 36 mois, vise à élargir et moderniser de manière significative l’accès aux soins rénaux pour les patients sous dialyse, à destination des populations vulnérables de l’État de Kassala.
Le Soudan traverse actuellement une grave crise humanitaire, avec un conflit en cours depuis 2023 qui a rendu entre 70% et 80% des structures de santé hors service dans les régions touchées. L’État de Kassala, qui accueille des millions d’habitants ainsi que plus de 108.000 réfugiés et un nombre croissant de personnes déplacées à l’intérieur du pays, connaît une augmentation massive de la demande en traitements médicaux spécialisés. À l’heure actuelle, le centre de dialyse de la Citadelle de santé de Kassala ne couvre qu’environ 40% des besoins réels. Le personnel médical, fortement mobilisé, travaille dans des conditions extrêmement difficiles avec des journées dépassant souvent vingt heures.
Réponse aux besoins sanitaires urgents
Grâce à cette nouvelle contribution de 4,5 millions d’euros de l’AICS, l’UNOPS mettra en œuvre une stratégie complète d’infrastructures et d’approvisionnement afin de répondre à ces besoins urgents. Le projet prévoit notamment la construction d’une extension du centre de dialyse existant afin d’accueillir davantage d’unités de traitement et de réduire la surpopulation actuelle.
Nouvelles unités et équipements médicaux
Une nouvelle unité d’urgence ainsi qu’un espace d’isolement dédié aux patients atteints de maladies infectieuses seront également créés. Le programme inclut par ailleurs l’achat et l’installation de six nouvelles machines de dialyse, accompagnées de systèmes d’eau portables destinés aux situations d’urgence et aux patients isolés.
Soutien logistique et continuité des services
Afin de soutenir le fonctionnement quotidien de l’établissement et la gestion logistique des cas d’urgence, des véhicules essentiels, dont un minibus et un pick-up, seront également fournis. Cet accord marque la sixième phase d’un partenariat solide et durable entre le gouvernement italien et l’UNOPS, dont l’objectif est de transformer la Citadelle de santé de Kassala en un centre médical de référence.
Coopération italo-onusienne de long terme
Depuis 2017, cette coopération a permis de réaliser le plan directeur du site, de réhabiliter le centre de diagnostic et la banque du sang, ainsi que de faire progresser la construction d’une nouvelle unité de chirurgie générale.
Engagement de l’Italie au Soudan
Pendant la présentation du projet, le 21 mai dernier, l’ambassadeur d’Italie au Soudan, Michele Tommasi, a souligné que l’Italie demeure pleinement engagée aux côtés du peuple soudanais durant cette période particulièrement difficile. Il a affirmé que cet investissement dans les services essentiels contribue directement à améliorer les conditions de vie des populations tout en renforçant la résilience locale.
Responsabilité collective et résilience sanitaire
Selon Michele Morana, responsable du bureau de l’AICS à Addis-Abeba en charge du Soudan, garantir l’accès à des services de santé vitaux constitue une responsabilité collective dans le contexte actuel de crise prolongée. Il a expliqué que ce partenariat avec l’UNOPS et le ministère de la Santé de l’État de Kassala permettra non seulement de renforcer les services de dialyse, mais aussi de développer des infrastructures sanitaires résilientes capables de servir les communautés locales, les réfugiés et les personnes déplacées.
Une intervention vitale dans l’est du Soudan
Worknesh Mekonnen, directrice du bureau multi-pays de l’UNOPS pour la Corne de l’Afrique et représentante auprès de l’Union africaine, a quant à elle exprimé sa profonde gratitude envers le gouvernement italien et l’AICS pour leur soutien constant et leur contribution généreuse. Pour elle, ce projet dépasse largement le cadre des infrastructures puisqu’il représente une intervention vitale apportant dignité, espoir et soins essentiels à des milliers de personnes vulnérables dans l’est du Soudan.