Forum Italie-Tunisie à Tunis en juin

AGI - La ville de Tunis accueillera les 24 et 25 juin le Forum entrepreneurial Italie-Tunisie, organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’Agence ICE, en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Tunis et les partenaires tunisiens. Selon un communiqué de l’ICE, l’événement se tiendra au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).
Le programme comprendra, outre les interventions institutionnelles, une session plénière sur les opportunités d’échanges et d’investissements entre les deux pays ainsi que sur le soutien financier au partenariat économique bilatéral. Des panels thématiques suivront, axés sur les secteurs suivants : transitions énergétique et numérique ; industrie avancée (technologies et investissements dans les domaines pharmaceutique, automobile, « tech » et matières premières critiques) ; innovation et durabilité (les secteurs traditionnels – textile, agriculture, aquaculture – confrontés aux défis actuels et futurs).
Infrastructures, logistique et rencontres B2B
Le programme inclura également une présentation des projets de développement des infrastructures de transport et logistiques en Tunisie, ainsi que des opportunités qu’ils offrent aux entreprises italiennes. Les travaux du 24 juin s’achèveront par une réception de networking, tandis que la matinée du lendemain sera consacrée à des rendez-vous B2B entre entreprises des deux pays.
Lien avec le Tunisia Investment Forum
Les entreprises italiennes inscrites au Forum bilatéral auront la possibilité de participer à la 22e édition du Tunisia Investment Forum (TIF), qui se tiendra à Tunis les 25 et 26 juin. Il s’agit d’une initiative internationale organisée par l’Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs (FIPA) pour promouvoir la Tunisie comme plateforme idéale d’accès au continent africain.
Partenariat économique et Plan Mattei
Des centaines d’entreprises italiennes sont déjà actives en Tunisie, mais selon l’ICE, il existe "de larges marges pour renforcer davantage ce partenariat économique dans de nombreux secteurs, de l’industrie avancée à l’énergie, en passant par les infrastructures et le textile, un domaine de présence entrepreneuriale italienne traditionnelle et solide dans le pays". La Tunisie est un partenaire stratégique de l’Italie, notamment dans le cadre du Plan Mattei, en plus des liens historiques, culturels et géographiques qui unissent les deux pays.
Échanges commerciaux bilatéraux
L’interchange commercial bilatéral s’est établi en 2025 à 6,5 milliards d’euros, dont environ 3,4 milliards d’exportations italiennes. Selon les données publiées par Info Mercati Esteri, au cours des deux premiers mois de cette année, l’interchange entre les deux pays a atteint environ 1,08 milliard d’euros, en hausse de 5,5 % par rapport à la même période de 2025, dont 560 millions d’exportations italiennes. L’Italie est le deuxième marché de destination des exportations tunisiennes et le deuxième fournisseur du pays.
Données de l’INS et principaux produits
Par ailleurs, selon les dernières données de l’Institut national de la statistique tunisien (INS), les échanges commerciaux entre l’Italie et la Tunisie ont atteint 7,413 milliards de dinars (environ 2,18 milliards d’euros) du 1er janvier à fin avril 2026. Au cours du premier quadrimestre 2026, les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 3,869 milliards de dinars (environ 1,15 milliard d’euros), en hausse de 5,24 % par rapport aux 3,677 milliards de dinars (1,08 milliard d’euros) de la même période en 2025. Les importations en provenance de Tunisie vers l’Italie se sont quant à elles établies à 3,543 milliards de dinars (1,042 milliard d’euros), en augmentation de 10,7 % par rapport aux 3,201 milliards de dinars (941 millions d’euros) du premier quadrimestre 2025.
Parmi les principaux produits exportés par l’Italie vers la Tunisie, l’INS mentionne : les matières premières énergétiques (pétrole raffiné), les métaux, les textiles, le cuir et les peaux, les appareils de câblage, les matières plastiques et produits en plastique, les moteurs, générateurs et transformateurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les installations et machines.