Italie-Afrique, sport et culture à la Treccani

AGI - En Italie, l’Institut de l’Encyclopédie italienne Treccani a accueilli aujourd’hui à Rome l’événement "Italie-Afrique: cultures en jeu", un dialogue entre institutions et acteurs du sport conçu comme un outil de rencontre et de développement durable. Cette rencontre s’inscrit dans les célébrations de la Journée de l’Afrique, qui commémore la création en 1963 de l’Organisation de l’unité africaine — ancêtre de l’actuelle Union africaine — ainsi que dans le cadre des initiatives du Plan Mattei pour le continent, dans un contexte d’attention croissante du gouvernement italien à la diplomatie sportive et culturelle à l’étranger.
À son arrivée, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a signé, avec le président de la Fondation Treccani Cultura Mario Romano Negri, la convention MAECI–Treccani. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Carlo Ossola, président de l’Institut de l’Encyclopédie italienne Treccani, et de Massimo Bray, directeur général de l’Institut. Issue d’une négociation entamée en 2023, cette convention vise à renforcer la coopération entre la Farnesina et l’Institut afin de soutenir à l’étranger la valorisation des collections artistiques et des excellences nationales, ainsi que le développement des industries culturelles et créatives.
Dialogue Italie-Afrique et Plan Mattei
Une attention particulière sera également accordée aux initiatives liées à l’Institut pour le dialogue Italie-Afrique (IDIAF), forum de recherche créé par Treccani et financé par la Farnesina, dédié à l’étude des relations culturelles entre l’Italie, l’Europe et l’Afrique, en cohérence avec les objectifs stratégiques du Plan Mattei.
Les liens historiques entre les deux rives
Lors de son intervention, le ministre Antonio Tajani a souligné la profondeur des relations entre l’Italie et l’Afrique, évoquant également ses origines familiales et la portée symbolique des liens entre les deux rives de la Méditerranée. « Les liens entre nos peuples sont anciens, je me souviens toujours de l’origine de mon nom de famille : Tijani (d’après Ahmad al-Tijani, ndlr), un prophète de l’islam très connu en Afrique, non seulement au Nord mais aussi en Afrique centrale et au Maroc. De nombreux fidèles musulmans se rendent à son tombeau, ce qui montre que quelqu’un venu de là est arrivé ici », a déclaré Tajani. « Cela signifie que les liens entre nos continents à travers la Méditerranée sont si forts que nous ne pouvons pas les renier. »
Le rôle des institutions culturelles
La session inaugurale a été ouverte par le président de la Treccani Carlo Ossola, qui a rappelé le rôle de la culture comme espace de connaissance mutuelle entre les civilisations. Parmi les interventions institutionnelles, l’ambassadeur d’Érythrée en Italie Fessahazion Pietros Menghistu, doyen du corps diplomatique africain, a insisté sur l’importance du dialogue multilatéral et de la coopération stable entre les deux continents.
Le cadre scientifique et international
La présidente du comité scientifique de l’IDIAF, Vincenza Lomonaco, a introduit les travaux en définissant le cadre scientifique de l’initiative, tandis qu’Edouard Motoko, membre du comité scientifique de l’IDIAF et directeur adjoint du département Afrique de l’UNESCO, a mis en avant le rôle des institutions culturelles internationales dans la promotion de l’éducation, du développement et de la coopération.
Le sport comme vecteur de coopération
Un apport important est venu d’Angelo Piero Cappello, responsable de la mission pour la coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée dans le cadre du Plan Mattei, qui a défini le sport comme un élément central des relations entre les deux continents. « Le sport est culture, relation, identité, tradition et croissance durable », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d’une coopération fondée sur l’écoute des partenaires africains et sur des projets communs.
Diplomatie sportive italienne
Lors de l’événement, le président du CONI Luciano Buonfiglio a annoncé la création d’un délégué du comité olympique en Afrique du Sud, le premier sur le continent africain, marquant ainsi un renforcement de la diplomatie sportive italienne en Afrique. Il a rappelé les accords avec les comités olympiques africains et le rôle du sport comme facteur de stabilité, évoquant également les Jeux méditerranéens, nés d’un accord entre l’Italie et la Tunisie.
La Journée de l’Afrique et le développement
La Journée de l’Afrique 2026 a également été évoquée par le ministre des Entreprises et du Made in Italy Adolfo Urso, qui a souligné sur X la valeur stratégique du partenariat entre l’Italie et le continent africain. Il a mis en avant le Plan Mattei comme réponse concrète fondée sur le partage et la croissance commune, en insistant sur le développement, l’innovation et le projet AI Hub pour le développement durable, lancé dans le cadre de la présidence italienne du G7 en coopération avec le PNUD.
Sport, culture et économie
La journée à la Treccani s’est articulée autour de trois panels thématiques consacrés au sport comme patrimoine commun, au sport comme outil d’éducation et au sport comme levier de développement économique. Dans l’ensemble, la rencontre a proposé une vision intégrée où culture, éducation et économie s’entrelacent autour du sport comme instrument de connexion entre les peuples, confirmant la place centrale de l’Afrique dans les stratégies italiennes et la Méditerranée comme espace privilégié de coopération.