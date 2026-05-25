Afrique Italie patrimoine culturel et Plan Mattei

AGI - Entre l'Afrique et l'Italie, la culture est au coeur des rapports et projets bilatérau Le ministère italien de la Culture a accueilli vendredi 22 mai, à Rome, l’événement de clôture de la quatrième édition de l’École internationale du patrimoine culturel. Il s'agit d'une initiative promue en collaboration avec l’École nationale du patrimoine et des activités culturelles dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique. À cette occasion, la capitale italienne a réuni des professionnels du patrimoine culturel provenant de douze pays africains — Algérie, Angola, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique, Sénégal, Tanzanie et Tunisie — parmi lesquels des directeurs de musées, conservateurs, curateurs, archivistes, bibliothécaires et responsables institutionnels engagés dans la protection et la valorisation du patrimoine culturel.
La rencontre a marqué l’aboutissement d’un parcours de formation et de coopération internationale développé en partenariat avec plusieurs institutions muséales italiennes. Les participants ont présenté les projets élaborés au sein des musées ayant accueilli leurs activités, dans une perspective d’échange de compétences et de renforcement de la coopération entre l’Italie et les pays africains.
Ouverture institutionnelle des travaux
L’ouverture des travaux a été assurée par Gerardo Villanacci, président de l’École nationale du patrimoine et des activités culturelles. Sont également intervenus Clemente Contestabile, conseiller diplomatique du ministre de la Culture, Anna Veronica Gianasso, responsable de la structure de mission du Plan Mattei pour l’Afrique auprès de la présidence du Conseil des ministres, Filippo La Rosa, vice-directeur général et directeur central pour la promotion de l’italophonie, de la culture et des territoires au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que Angelo Piero Cappello, directeur général de l’Unité de mission pour la coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée élargie du ministère de la Culture.
Réseau des musées partenaires
Les directeurs des institutions muséales italiennes partenaires ont également pris la parole afin de présenter les activités développées dans le cadre du programme. Parmi les institutions impliquées figurent le Musée archéologique national de Reggio de Calabre (MArRC), le Musée archéologique national de Tarente (MArTA), le Musée archéologique national de l’Agro Falisco et du Forte Sangallo à Civita Castellana, les Musées et Parcs archéologiques de Praeneste et Gabies, le Musée des Civilisations (MUCIV) ainsi que le Musée archéologique national de Naples (MANN).
Voix des participants africains
La parole a ensuite été donnée aux vingt-deux participants africains, représentants de musées, instituts patrimoniaux et organismes culturels de leurs pays respectifs. Leurs témoignages ont mis en lumière les compétences acquises au cours de cette édition ainsi que les perspectives de coopération future dans les domaines de la conservation, de la recherche, de la médiation culturelle et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel.
Un programme de formation avancée
La phase résidentielle de l’École internationale du patrimoine culturel avait débuté au mois d’avril. Ce programme international de formation avancée, promu par le ministère italien de la Culture et l’École nationale du patrimoine et des activités culturelles, vise à renforcer les compétences des professionnels du patrimoine culturel issus du continent africain et de l’espace méditerranéen.
Résidences et coopération muséale
Après une première phase en ligne et une semaine de formation en présentiel à Rome, du 20 au 24 avril 2026, les participants ont été accueillis à partir du 27 avril pour un mois dans les six musées italiens partenaires, où ils ont travaillé sur les collections, la recherche curatoriale et les activités destinées au public.
La culture comme diplomatie
"L’École internationale du patrimoine culturel est l’un des instruments à travers lesquels le ministère de la Culture renforce son action en promouvant la diplomatie culturelle comme outil de dialogue, de coopération et de construction de relations institutionnelles durables", a déclaré le ministre Alessandro Giuli en présentant l’initiative. "Dans un contexte géopolitique marqué par de profondes transformations, la culture devient un élément de plus en plus stratégique dans les relations internationales : elle favorise la circulation des idées et la construction de la confiance entre institutions et entre peuples. Grâce à la formation avancée et aux échanges entre professionnels, l’École contribue à valoriser le patrimoine culturel comme premier domaine de coopération entre l’Italie et les pays de l’espace méditerranéen, en cohérence avec les orientations du Plan Mattei et avec une vision fondée sur la croissance commune", a-t-il ajouté. L’initiative en est cette année à sa quatrième édition.