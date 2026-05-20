Italie-Kenya programme coopération universitaire scientifique

AGI - Le ministère italien de l’Université et de la Recherche a lancé le projet Flagship Transnational Mobility Initiative, un programme de coopération scientifique entre le Kenya et l’Italie qui financera des périodes de mobilité en Italie de trois ou six mois pour des chercheurs kényans. Financé par le gouvernement italien avec une enveloppe globale de 500.000 euros, l’appel à candidatures vise à faciliter l’accès des chercheurs kényans aux principales infrastructures et plateformes de recherche italiennes, avec une attention particulière portée aux projets d’innovation technologique et aux centres soutenus par le Plan national de relance et de résilience (PNRR).
Le programme prévoit, pour chaque chercheur, une contribution mensuelle de 3.000 euros destinée à couvrir les frais de participation aux activités, notamment le voyage, le séjour, la restauration et la mobilité locale. Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei, avec l’objectif déclaré de renforcer la coopération entre l’Italie et le Kenya dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche.
Accords entre l’Italie et le Kenya
Cette coopération a été consolidée par le mémorandum d’entente signé à New Delhi par la ministre italienne de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, en février dernier, puis renforcée à Rome par la Déclaration conjointe italo-kényane sur la coopération dans les secteurs de la recherche et de l’innovation, signée le 21 avril entre le ministère italien de la Recherche et le département kényan chargé de la science, de la recherche et de l’innovation, à l’occasion de la visite en Italie du président William Ruto.
Accès au marché du travail
L’initiative renforce également l’engagement visant à faciliter l’accès au marché du travail des chercheurs internationaux et à élargir les opportunités de coopération hors d’Europe.
Participation des universités et centres de recherche
Les universités, les organismes publics de recherche et les structures chargées de mettre en œuvre les Centres nationaux financés dans le cadre du PNRR peuvent déposer leur candidature au projet.