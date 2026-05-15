Aide italienne renforcée au Liban

AGI - Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé aujourd'hui, 15 mai, un nouveau programme d'aide en faveur de la population libanaise d'un montant de 15 millions d'euros, qui fait suite aux 10 millions déjà approuvés en avril. C'est ce qu'a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, précisant que cette décision a été prise lors de la deuxième réunion de l'année du comité mixte pour la coopération au développement. Les interventions au Liban seront axées sur les actions d'urgence en faveur de toutes les communautés et des personnes déplacées dans le sud du pays, avec des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile et pour la relance agricole en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en accordant une attention particulière au soutien aux communautés chrétiennes.
L'initiative d'aujourd'hui s'ajoute à d'autres mesures similaires prises par le gouvernement italien pour venir en aide à la population civile libanaise. Ce programme de 10 millions d'euros – annoncé en mars et approuvé en avril – a été destiné à plus de 200.000 bénéficiaires, avec des actions d'aide de base, de sécurité alimentaire, d'accueil d'urgence et d'assainissement.
Les programmes d’aide déjà mis en œuvre
Ce programme comprenait une initiative bilatérale d’une valeur de 6 millions d’euros, une intervention de 2 millions d’euros en faveur du Fonds humanitaire pour le Liban géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) et une intervention en faveur de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’une valeur de 2 millions d’euros également. Par la suite, un vol humanitaire de la Coopération italienne a acheminé au Liban environ 30 tonnes de biens de première nécessité: couvertures thermiques, articles d’hygiène personnelle et pour le stockage et le transport de l’eau, kits pour la préparation des repas.
La position de l’Italie sur le Liban
Dans un éditorial publié aujourd’hui dans plusieurs quotidiens internationaux, Tajani a souligné, à propos du Liban, qu’ "une paix durable au Moyen-Orient ne peut faire abstraction de la stabilité du Liban", rappelant le soutien italien au dialogue entre Israël et Beyrouth, l'attention portée à la sécurité des militaires italiens engagés au sein de la FINUL et de la MIBIL, la protection des communautés chrétiennes, les sanctions européennes contre les colons extrémistes israéliens et contre le Hamas, ainsi que le rôle de l'Italie dans l'aide humanitaire et la future reconstruction de Gaza et des Territoires palestiniens.
Le cadre de la coopération italienne
Les financements accordés au Liban s'inscrivent dans le cadre plus large du programme de coopération italienne pour 2026, qui prévoit au total des interventions sous forme de dons et de crédits pour un montant total de 1,7 milliard d'euros et comprend des initiatives visant à répondre aux crises humanitaires et aux défis de la reconstruction en Ukraine, en Syrie, en Afghanistan, au Soudan et à Gaza.
La coopération comme outil de politique étrangère
Aujourd'hui, M. Tajani a déclaré que "la coopération fait partie intégrante de la politique étrangère du pays; c'est un instrument décisif pour faire progresser les idées de paix et de développement qui sont les piliers de la politique italienne et qui se reflètent dans le Plan MatteI". Le ministre des Affaires étrangères a également rappelé la nécessité de maintenir un engagement fort en faveur de la transparence de chaque procédure, afin d'assurer une utilisation correcte des fonds publics. Le Comité mixte a également approuvé un ensemble de mesures de développement d’une valeur totale de plus de 250 millions d’euros. Parmi celles-ci figurent des interventions en Ukraine et en Amérique latine, ainsi que des contributions à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et à la Coalition pour la préparation aux épidémies.