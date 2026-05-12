Renco renforce ses projets au Mozambique

AGI - Au Mozambique, Renco, groupe entrepreneurial à capitaux italiens s'est fortement implanté. Il s’impose comme l’une des principales forces privées d’investissement dans le pays depuis le début de ses opérations en 2012, avec plus de 155 millions d’euros investis dans des projets stratégiques liés à l’énergie, à la logistique, au bâtiment et aux infrastructures urbaines. Dans un entretien accordé à L'Agenzia Nova, le directeur de Renco au Mozambique, Pier Evangelista, a expliqué que durant ces 14 années d’activité, "nous avons connu une croissance exponentielle: aujourd’hui nous travaillons dans tout le pays, mais principalement à Cabo Delgado".
Avec environ 2.000 employés, dont 1.700 dans la province septentrionale, l’entreprise s’affirme désormais comme l’un des principaux employeurs privés liés au développement du nord du Mozambique. Evangelista a également souligné l’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable et de la stabilité sociale. "Nous n’avons jamais eu de conflit avec la population. Cela est dû à notre capacité de dialogue, à notre aptitude à expliquer nos projets et ensuite à respecter nos engagements en matière d’investissements", a-t-il déclaré.
Renco renforce sa présence avec la centrale solaire de Mecufi
Avec des bases opérationnelles à Maputo et Cabo Delgado ainsi qu’un nouveau bureau récemment inauguré à Nacala, dans la province de Nampula, Renco étend sa présence au Mozambique tout en réalisant certains des projets les plus importants du pays. Parmi eux figure la centrale solaire de Mecufi, l’un des investissements privés les plus ambitieux actuellement développés par Renco dans la province de Cabo Delgado. L’installation, évaluée à environ 30 millions d’euros, est réalisée en partenariat avec des investisseurs privés mozambicains et l’entreprise publique Electricidade de Moçambique (EDM). Elle devrait entrer en service en décembre 2026 et injecter près de 20 mégawatts d’énergie propre dans le réseau électrique national, renforçant ainsi la sécurité énergétique de la région nord.
"C’est un projet que nous espérons achever d’ici décembre 2026 et qui injectera environ 20 mégawatts dans le réseau national", a déclaré Pier Evangelista. Selon le directeur de Renco, le projet aura un impact direct sur l’approvisionnement énergétique du pays. La construction de la centrale mobilise déjà environ 130 travailleurs directs dans la région de Mecufi, créant des opportunités de formation technique spécialisée dans un secteur considéré comme stratégique pour l’avenir énergétique du Mozambique. Au-delà de son impact énergétique, le projet revêt une importance particulière dans une province marquée par des défis humanitaires et sécuritaires, agissant également comme catalyseur du développement économique local.
Le terminal Pemba Bay au cœur de la logistique gazière
Un autre projet structurant dirigé par Renco est le Pemba Bay Terminal (PBT), une infrastructure portuaire et industrielle considérée comme stratégique pour le développement logistique de l’industrie du gaz naturel à Cabo Delgado. Avec un investissement privé d’environ 70 millions d’euros, le terminal est entré en activité en 2020, après le lancement des travaux l’année précédente. "Le projet a démarré en 2020. La construction a commencé en 2019. Il s’agit d’un terminal portuaire concédé à la société Pemba Bay Terminal, un actif appartenant à l’État bien qu’il soit financé exclusivement par des fonds privés", a expliqué Evangelista.
Selon le directeur de Renco, l’objectif principal du projet est de garantir l’accessibilité logistique aux projets gaziers dans le nord de la province, notamment dans un contexte où les difficultés de circulation terrestre persistent. Le terminal est également devenu un symbole d’intégration économique locale, notamment grâce à l’approvisionnement en matériaux provenant directement de la province. L’entreprise met en avant l’utilisation de pierre extraite dans le district d’Ancuabe et transportée via le terminal vers les projets d’Afungi.
Les travaux de drainage urbain à Maputo
Un troisième projet concerne directement la capitale Maputo, où Renco dirige l’un des plus importants projets urbains de mitigation des inondations et de drainage des eaux pluviales actuellement en cours dans le pays. Évalué à environ 55 millions d’euros, le chantier est réalisé dans les quartiers de Maxaquene et Polana Caniço grâce à un financement concessionnel italien. "Nous construisons une infrastructure de drainage des eaux de Maputo, dans les quartiers de Maxaquene et Polana Caniço, un projet très important qui changera la vie des habitants de ces zones", a affirmé Evangelista. Le directeur a ajouté que l’impact du projet sera considérable sur la mobilité urbaine et la sécurité des habitations.
Prévu pour durer trois ans, le chantier commence déjà à produire des résultats visibles. Selon Evangelista, les travaux représentent une réponse directe à un problème historique auquel les communautés locales sont confrontées. "L’impact est très important en matière de gestion des eaux pour le quartier", a-t-il déclaré.
Le nord du Mozambique comme axe stratégique futur
Malgré son expansion vers d’autres provinces, notamment Nampula et Manica, Renco réaffirme que le nord du Mozambique demeure le principal axe stratégique de ses futurs investissements. L’entreprise prévoit de nouveaux investissements dans les domaines de l’agriculture, de la reconstruction des infrastructures, de l’expansion portuaire, du tourisme et du développement logistique à Cabo Delgado.
"Le Nord est notre principal axe stratégique", a déclaré Pier Evangelista. Parmi les projets emblématiques figure également le Mecufi Beach Resort, complexe touristique dont la réalisation avait été suspendue en raison de l’insécurité et des impacts des cyclones, mais dont la reprise reste prévue dans les plans de l’entreprise. "Le tourisme peut être l’une des solutions à la situation actuelle d’instabilité à Cabo Delgado", a-t-il soutenu. Renco affirme également maintenir une approche fondée sur l’intégration communautaire et le développement durable, rejetant les pratiques extractives de court terme. "Nous sommes ici avec une vision de long terme. Notre intention est de ne pas adopter d’attitudes prédatrices", a conclu le directeur de l’entreprise.