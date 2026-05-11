Codeway Expo 2026 à Rome le secteur privé moteur

AGI - La septième édition de Codeway Expo, événement dédié au développement durable et aux opportunités pour les entreprises italiennes, se tiendra du 13 au 15 mai à la Fiera di Roma.
"La coopération internationale évolue vers un modèle où le secteur privé n'est plus un acteur secondaire, mais un partenaire stratégique de la génération d'un développement durable", a déclaré Marco Riccardo Rusconi, directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), soulignant l'importance de "construire des écosystèmes où ressources publiques et compétences entrepreneuriales s'intègrent, donnant naissance à des projets concrets, durables et reproductibles à grande échelle dans les pays partenaires".
Le secteur privé au cœur du développement
Le thème portant de l'édition 2026 – "Le secteur privé au cœur de la croissance et du développement" – reflète un changement structurel de perspective: les entreprises ne sont plus de simples exécutants ou des partenaires marginaux, mais des acteurs clés de la construction de projets durables, reproductibles à grande échelle et finançables.
Un écosystème d’outils et d’opportunités
Durant ces trois jours, les entreprises auront accès à un écosystème diversifié d'outils et d'acteurs: des financements publics dédiés aux mécanismes d'achat des grandes organisations internationales, en passant par les opportunités offertes par les programmes multilatéraux dans des secteurs stratégiques, de la santé mondiale à l'énergie.
Institutions et partenariats internationaux
Les outils du système italien – du CDP à l'ICE, de la SACE à la SIMEST – joueront un rôle central, aux côtés des principales institutions nationales et internationales, notamment le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'AICS et plusieurs agences des Nations Unies.
Codeway comme plateforme de travail
Au-delà du contenu, Codeway confirme également son rôle de lieu de rencontre: un programme structuré d'événements B2B et B2G favorisera un dialogue direct entre entreprises, institutions, investisseurs et partenaires internationaux, avec pour objectif de transformer les relations en projets. "Organiser un salon aujourd'hui, c'est créer un espace utile, et pas seulement un espace visible", a déclaré Fabio Casasoli, directeur de Fiera Roma. "Codeway est né de cette ambition: offrir aux entreprises un lieu pour s'orienter, comprendre les transformations en cours et, surtout, trouver des outils concrets pour opérer sur les marchés coopératifs. Ce n'est pas seulement un espace d'exposition, mais une plateforme de travail où les relations et les contenus se transforment en opportunités réelles".
Organisation et soutiens institutionnels
Codeway Expo 2026 est organisé par Fiera Roma en collaboration avec Internationalia, avec le soutien de la Région Latium, de Lazio Innova et de la Chambre de Commerce de Rome, par l'intermédiaire de son Agence spéciale pour le développement et le territoire.
L'événement se déroulera sous le haut patronage du Parlement européen et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, de l'Agence italienne pour la coopération au développement, de Rome Capitale, de la Conférence des régions et des provinces autonomes, de la Croix-Rouge italienne et de l'Association des fondations et caisses d'épargne.
Le programme de Codeway 2026
La première journée sera consacrée aux opportunités opérationnelles: financement, marchés publics internationaux et accès aux marchés de coopération, avec un accent particulier sur les instruments financiers, l’accès aux appels d’offres internationaux et les partenariats public-privé.
Parmi les moments forts, la table ronde de 16h sur les marchés publics des Nations Unies, réunissant des représentants d’UNOPS, du HCR, du PAM, de la FAO et du PNUD, offrira aux entreprises italiennes des conseils concrets pour s’orienter sur un marché de plus de 25 milliards de dollars. L’accent sera mis sur les opportunités dans les secteurs stratégiques de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, des infrastructures et de la numérisation, ainsi que sur les besoins opérationnels des agences des Nations Unies et les moyens d’accéder à leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.
La deuxième journée se penchera sur les enjeux mondiaux: énergie, eau, santé, innovation, formation, sport et gestion des crises.
La matinée sera consacrée au thème "Le capital humain technique comme levier de développement", un dialogue inédit, élaboré en collaboration avec le Groupe De Lorenzo, entre les pouvoirs publics et le secteur privé sur la manière de mesurer, de financer et de reproduire l’enseignement technique et professionnel dans les pays en développement, avec un accent particulier sur l’Afrique subsaharienne.
L'après-midi, à 16h00, l'un des temps forts du programme sera la table ronde "De l'urgence au développement: intégrer secours, sécurité et développement dans les crises complexes", organisée en partenariat avec la Protection civile italienne. Dans un contexte mondial marqué par les conflits, l'instabilité climatique et la fragilité économique, les échanges porteront sur la frontière de plus en plus floue entre urgence et développement, soulignant la nécessité de construire des perspectives de croissance même en temps de crise.
Parmi les intervenants figureront Fabio Ciciliano (chef de la Protection civile) et Rosario Valastro (présidente nationale de la Croix-Rouge italienne), ainsi que des représentants d'institutions, du secteur associatif et d'entreprises technologiques privées de premier plan telles que CEIA Spa. Ils s'intéresseront au rôle de la sécurité et de l'innovation technologique comme conditions préalables au développement dans les contextes fragiles.
La troisième journée, le vendredi 15 mai, sera consacrée à la sécurité alimentaire, à l'agriculture durable et au développement des systèmes alimentaires locaux, des sujets de plus en plus centraux dans les dynamiques mondiales. L'événement s'ouvrira par une réunion de haut niveau de la FAO sur les systèmes agroalimentaires locaux et le rôle des marchés de producteurs.
S’ensuivra la table ronde "Créer de la valeur dans les systèmes alimentaires locaux: le modèle italien en vue du Sommet des systèmes alimentaires 2027", organisée par le CIHEAM Bari. "Nous souhaitons souligner la nécessité de créer des systèmes agroalimentaires durables, résilients et inclusifs grâce à des processus d’innovation au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui impliquent activement les communautés, les institutions et les entreprises", a déclaré le directeur Biagio DiTerlizzi.
Vendredi matin se tiendra également la table ronde "Sport et coopération", organisée en partenariat avec le CONI et en présence du président Luciano Buonfiglio. Les débats porteront sur le sport comme outil d’inclusion, de dialogue et de diplomatie internationale.