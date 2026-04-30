Au Kenya meilleur accès aux soins grâce à coopération italienne

AGI - Au Kenya les initiatives sanitaires italiennes se multiplient, dans le cadre d’un renforcement de la coopération entre les deux pays, impliquant également des acteurs privés et associatifs italiens. Dans ce pays d’Afrique de l’Est se déroule actuellement la deuxième mission du projet promu par l’association Ripartiamo APS, qui vise à garantir l’accès aux services de santé dans les contextes les plus vulnérables.
Une missione soutenue par l'entreprise viticole Piccini 1882
La mission est soutenue par l’entreprise viticole Piccini 1882 et mobilise en première ligne les bénévoles de l’association, sous la direction du docteur Walter Morale, directeur de l’unité complexe de néphrologie et dialyse de l’Autorité sanitaire provinciale de Raguse, chirurgien vasculaire et référent médical de l’association, engagé depuis des années dans la coopération sanitaire internationale. La mission suit un parcours de Nairobi à Malindi et prévoit des interventions concrètes dans des orphelinats, des structures de santé et des communautés locales: consultations spécialisées, dépistages diagnostiques, actions de prévention et distribution de médicaments.
Il s’agit d’une action intégrée visant à promouvoir l’accès aux soins, y compris pour les personnes les plus fragiles ou vivant dans des zones isolées où le droit à la santé est presque inexistant. La mission kényane est la deuxième du projet, après une première menée en Inde en novembre. "L’expérience en Inde nous a profondément marqués et nous a incités à renforcer notre engagement. Avec ce projet, nous voulons contribuer concrètement à réduire les inégalités, en apportant soins et prévention aux communautés les plus vulnérables et en promouvant une culture de responsabilité partagée", a déclaré Mario Piccini, entrepreneur et président de Piccini 1882, qui a participé à la mission. Pour le docteur Morale, dans les contextes les plus défavorisés, l’intervention sanitaire doit aller au-delà de l’acte médical ponctuel: "Il est essentiel de construire une relation avec les communautés, de former des opérateurs locaux et de créer les conditions d’une continuité des soins. Notre objectif est d’offrir un soutien qualifié, mais aussi de laisser un impact durable dans le temps", a-t-il affirmé.
Au Kenya, l’accès aux soins reste fortement inégal: le système public constitue le principal point de référence pour environ 80% de la population, mais souffre de carences structurelles, de manque de personnel et de ressources. Le ratio médecins-patients est bien inférieur aux standards internationaux - environ un médecin pour plus de 6.000 habitants - et de larges segments de la population, en particulier dans les zones rurales, peinent à accéder aux structures sanitaires ou à en assumer les coûts. Dans de nombreux cas, les communautés les plus vulnérables, les enfants et les orphelins restent exclus de services de santé continus et de qualité.
Programmes internationaux de Piccini 1882
Le projet représente le deuxième grand programme international promu par Piccini 1882 en collaboration avec Ripartiamo APS. Le premier, "Drops for Hope", s’est déroulé tout au long de 2025 et a impliqué directement les employés de l’entreprise dans la distribution de systèmes de purification de l’eau dans plusieurs pays, contribuant à garantir l’accès à l’eau potable et à améliorer les conditions d’hygiène des communautés bénéficiaires. Ripartiamo APS, partenaire de l’initiative, est une association de promotion sociale fondée en 2020 et active dans plus de 40 pays en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. L’organisation œuvre pour améliorer la qualité de vie des populations les plus vulnérables, en particulier des enfants et des jeunes, à travers des projets liés à l’éducation, à la sécurité alimentaire et à la santé.
Contribution de la fondation Artemisia Lab
Dans le même esprit de coopération s’inscrit l’intervention de la Fondation Artemisia Lab, qui, en vue de la mission humanitaire, a fait don d’un lot de médicaments pédiatriques destinés au traitement des pathologies ophtalmologiques infantiles. Cette initiative s’inscrit dans l’engagement plus large de la présidente de la fondation, Mariastella Giorlandino, active depuis des années dans la promotion de la prévention, de l’assistance sanitaire et de la protection des populations les plus fragiles. La fondation, reconnue par la Région du Latium, opère à travers des services sanitaires et sociaux gratuits, des activités de formation médico-scientifique et des programmes d’éducation à la santé destinés à l’ensemble de la communauté, avec une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées.
"Ce don destiné au Kenya renforce ce parcours, en apportant la contribution du système de santé italien au-delà des frontières nationales", a expliqué Mariastella Giorlandino, ajoutant que "garantir des soins aux enfants, c’est investir dans l’avenir des communautés". Entrepreneure, enseignante universitaire et figure de référence dans le secteur de la santé privée, elle a développé au fil du temps un modèle combinant excellence clinique et responsabilité sociale. Sous sa direction, Artemisia Lab s’est développée en un réseau de structures hautement spécialisées, tandis que la fondation est devenue un acteur actif dans la promotion de la culture de la prévention et la réalisation de projets solidaires, également en collaboration avec des institutions et des organisations du troisième secteur.
Irpinia for Africa et coopération territoriale
Parmi les initiatives territoriales à vocation internationale figure également "Irpinia for Africa", projet promu par Imagine to Help APS ETS, une organisation basée à Ariano Irpino, dans la province d’Avellino, créée pour établir des ponts concrets entre l’Italie et l’Afrique à travers des interventions sociales, sanitaires et humanitaires. Ces jours-ci, une mission sanitaire se déroule précisément au Kenya: une équipe de volontaires est présente dans le comté de Baringo County, où elle travaille aux côtés de professionnels locaux dans une intense activité de dépistage ophtalmologique gratuit, de prévention et de traitement des principales pathologies de la vue, au bénéfice d’environ 500 patients.
Médecins, personnels de santé, coordinateurs et collaborateurs œuvrent ensemble avec un fort esprit de coopération. Le projet est rendu possible également grâce au soutien d’entreprises italiennes comme Arredoquattro Industrie, principal partenaire, aux côtés d’autres acteurs économiques qui démontrent le rôle central que peut jouer le monde de l’entreprise dans la promotion de la responsabilité sociale et de la coopération internationale. L’un des éléments les plus significatifs d’Irpinia for Africa réside enfin dans le réseau territorial construit au Kenya, grâce à la collaboration avec des opérateurs socio-sanitaires locaux déjà formés et au travail conjoint avec le département de la santé du gouvernement local de Baringo.