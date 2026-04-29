Maroc-Italie, signature d'un accord financier stratégique

AGI - Le groupe bancaire marocain Crédit Agricole du Maroc et Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont signé un mémorandum d’entente stratégique visant à renforcer la coopération financière bilatérale. L’accord, paraphé par le président de Crédit Agricole du Maroc (CAM), Mohammed Fikrat, et Cristina Morelli pour le compte de CDP, s’inscrit dans un contexte de forte attention portée à la sécurité alimentaire et à la durabilité des systèmes productifs. La signature s’est déroulée en présence du ministre marocain de l’Agriculture, Ahmed El Bouari.
L’entente, conclue en marge du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026) à Meknès, établit un cadre opérationnel pour identifier des opportunités d’investissement conjoint dans le Royaume. Elle confirme le rôle croissant de l’Italie en tant que partenaire dans le développement agricole et infrastructurel du Maroc.
Financement durable et résilience alimentaire
Le partenariat se concentre particulièrement sur le financement de projets durables dans les secteurs agricole et agro-industriel, avec pour objectif de renforcer la résilience alimentaire du pays nord-africain, de plus en plus exposé aux défis climatiques et à la volatilité des marchés internationaux.
Énergies renouvelables et infrastructures
Parallèlement, la coopération s’étendra à des domaines stratégiques tels que les énergies renouvelables, les infrastructures durables et la gestion efficace des ressources naturelles, secteurs dans lesquels le Maroc a fortement accéléré ces dernières années grâce à des politiques publiques ciblées et des programmes d’investissement.
Poids économique de l’agriculture marocaine
L’agriculture demeure un pilier de l’économie marocaine, contribuant à hauteur de 12 à 15% du produit intérieur brut (PIB) national en 2025, tout en restant fortement vulnérable à la variabilité climatique. Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), la valeur ajoutée du secteur a atteint environ 26,991 milliards de dirhams (près de 2,5 milliards d’euros) au quatrième trimestre 2025.
Croissance, emploi et exportations
Au premier trimestre de l’année, le secteur a enregistré un rebond de 3,1%, contribuant à une croissance économique globale de 4,2%. Le poids de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche reste élevé en termes d’emploi, représentant près de 45% de la population active, notamment dans les zones rurales. Sur le plan des exportations, le secteur agricole marocain confirme son statut de puissance régionale, avec une forte diversification vers les marchés européens.
Performance des filières agricoles
Les légumes constituent environ 57,4% du panier des exportations, tirés par la tomate, tandis que les pastèques ont enregistré une hausse de 53% au premier semestre 2025. Les petits fruits sont également en forte expansion, le Maroc étant devenu le premier fournisseur du Royaume-Uni dans ce domaine.
Rôle italien et partenariats industriels
Les agrumes, quant à eux, maintiennent une performance stable sur les marchés de l’Union européenne et de la Russie. L’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, a souligné que cet accord "marque une étape importante, avec la mise en place d’un cadre opérationnel en soutien aux investissements et aux partenariats dans un secteur stratégique pour le Maroc".
Innovation, finance et coopération méditerranéenne
Le diplomate italien a par ailleurs mis en avant le fait que, aux côtés de la dimension financière, le pavillon italien et la présentation d’Eima International 2026, organisée par FederUnacoma (la Fédération nationale des constructeurs de machines agricoles), confirment l’apport des entreprises italiennes à la modernisation des filières agricoles.
Finance durable et instruments innovants
"Agriculture, innovation et finance s’entremêlent de plus en plus comme des leviers intégrés de développement", a-t-il ajouté. "C’est dans cet espace que se renforce le partenariat entre l’Italie et le Maroc, avec des perspectives concrètes de croissance commune", a conclu Pasquale Salzano sur ses réseaux sociaux, réaffirmant la centralité de la coopération bilatérale en Méditerranée élargie.
Liens économiques et transfert de compétences
Dans ce cadre, CAM et CDP exploreront des instruments financiers innovants capables de générer un impact environnemental et social positif, en ligne avec les standards internationaux de la finance durable. Un autre pilier de l’accord concerne le renforcement des liens économiques entre entreprises marocaines et italiennes, via des initiatives de matchmaking et des partenariats industriels destinés à favoriser le transfert de compétences et l’accès à de nouveaux marchés.