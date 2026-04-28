After the Fire, art africain à Rome

AGI - L'Afrique comme vous ne l'avez jamais vue. Jusqu'au 14 juin 2026, la galerie d'art Black Liquid, située Via Piemonte 69 à Rome, accueille "After the Fire. Mémoires, corps et conflits dans l'art contemporain africain", une exposition collective dont le commissariat est assuré par Antonella Pisilli. S'inscrivant dans le cadre du programme international Raw for Peace, l'exposition explore la guerre non pas comme un événement isolé, mais comme une condition existentielle et persistante qui imprègne tout le continent africain.
À travers les œuvres de onze artistes africains et de la diaspora, l'exposition explore ce qui subsiste "après le feu": les cicatrices, les cendres et la résistance des corps et des cultures qui refusent de s'effacer. L'exposition est ouverte du mardi au samedi, de 12h à 19h.
Art instrument d'investigation et de dénonciation
L'exposition entrelace les visions d'artistes qui utilisent l'art comme outil d'investigation et de dénonciation. L'exploration débute avec l'expressionnisme de Lovemore Kambutzi, qui revisite le traumatisme non résolu de l'apartheid, et se poursuit avec la photographie saisissante et essentielle de Mario Macilau, témoin silencieux des enfants soldats au Mozambique. Dans une transformation continue de la matière, Gonçalo Mabunda réutilise des armes et des douilles de la guerre civile pour créer des masques et des trônes à forte charge politique, tandis que les collages de Godfried Donkor révèlent les racines communes de la traite négrière historique et du capitalisme financier moderne.
L'art est résistance
La résistance se manifeste aussi par la réappropriation culturelle: Frédéric Bruly Bouabré propose un alphabet autonome pour s’affranchir de la dépendance linguistique coloniale, tandis que la spiritualité visionnaire de Kwame Akoto élève le conflit au rang de bataille cosmique entre le bien et le mal. Le feu lui-même devient une technique dans les œuvres de Gerald Chukwuma et d’Alex Peter Idoko, qui l’utilisent pour graver la mémoire sur le bois ou des surfaces peintes, transformant la destruction en langage.
L'art questionne sur la consommation et le pouvoir
L'exposition aborde ensuite la colonisation de la consommation avec Kawote Ejioye, qui orne les uniformes militaires de logos de luxe, et l'hyperréalisme de John Hopex, qui interroge la séduction irrationnelle du pouvoir. Elle boucle idéalement la boucle avec les recherches d'Owusu Ankomah, dont les symboles Adinkra aspirent à une unité universelle capable de transcender toute fragmentation. "After Fire" n'offre aucune solution politique, mais replace le conflit dans sa dimension humaine et spirituelle, ouvrant un espace de réflexion indispensable sur la contemporanéité du continent.
La Black Liquid Art Gallery à Roma depuis 2006, pionière en Europe
Fondée en 2006, la galerie Black Liquid Art se consacre à l'art contemporain africain et de sa diaspora, avec une attention particulière portée au marché secondaire. Récemment installée près de la Galerie Borghèse, au cœur de Rome, elle renforce ainsi sa présence dans l'un des quartiers culturels les plus dynamiques de la ville. Pionnière en Europe, Black Liquid Art a été parmi les premières à promouvoir des artistes de renommée internationale tels qu'Aboudia, Marc Padeu, Oluwole Omofemi, Esther Mahlangu et bien d'autres. Grâce à sa collaboration avec les plus grandes maisons de ventes aux enchères internationales, la galerie a largement contribué à la visibilité et à la reconnaissance internationale de ces artistes, les positionnant comme des figures majeures de la scène artistique mondiale. À travers des expositions et des collaborations avec des institutions culturelles, Black Liquid Art favorise le dialogue interculturel entre l'art africain et occidental, créant un espace ouvert et inclusif qui invite le public à explorer et à apprécier de nouvelles perspectives artistiques. Profondément attachée à donner la parole aux artistes, la galerie aborde des thématiques actuelles et pertinentes, soutient les talents émergents et confirmés et encourage une réflexion approfondie sur l'art contemporain africain. La mission de la galerie d'art Black Liquid est d'accroître la visibilité internationale des artistes qu'elle représente en offrant une perspective authentique et diversifiée, dans le but de renforcer le dialogue culturel mondial et de connecter les mondes et les cultures par le dialogue avec le public.