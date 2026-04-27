Liban-Italie: accord agricole stratégique à Rimini

AGI - Le Liban et l’Italie ont signé à Rimini un mémorandum d’entente stratégique visant à renforcer la coopération dans le domaine agricole et à soutenir la résilience du secteur. La signature s’inscrit dans le cadre de la visite officielle en Italie du ministre de l’Agriculture libanais, Nizar Hani, à l’occasion du salon international des fruits et légumes "MacFrut".
Lors de son intervention à Rimini, Hani a présenté la situation du secteur agricole au Liban, en soulignant les graves dommages subis à la suite des attaques israéliennes. Il a notamment indiqué qu' "environ 22,5% des terres agricoles ont été endommagées, entraînant des répercussions négatives sur la production, les chaînes d’approvisionnement et la sécurité alimentaire, et aggravant les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans plusieurs régions". Le ministre libanais de l'Agriculture, Hani, a déclaré au quotidien "Il Sole 24 Ore" que "la guerre a déjà coûté plus de 20 milliards de dollars à l'économie de notre pays" et que "80% des agriculteurs ont été obligés de quitter leurs terres dans le sud" du Liban où 50.000 hectares ont subi l'impact du conflit.
Un pilier fondamental pour le secteur agricole
Le ministre libanais a souligné que le mémorandum signé avec l’Italie "constitue un pilier fondamental pour soutenir les efforts de redressement et reconstruire le secteur agricole, ainsi que pour renforcer sa capacité à résister aux crises successives, à travers un partenariat stratégique fondé sur le transfert de connaissances, le développement de politiques et la modernisation des structures productives".
L'engagement de l'Italie
De son côté, le ministre de l’Agriculture italien, Francesco Lollobrigida, a réaffirmé l’engagement de l’Italie en faveur du Liban, en soulignant la disponibilité de son pays "à accompagner le processus de redressement agricole grâce à des programmes de coopération avancés qui contribuent à la reconstruction, promeuvent un développement durable et augmentent la compétitivité des produits libanais sur les marchés internationaux".
Un processus préparatoire et une tradition historique
La signature de cet accord résulte d’un processus préparatoire technico-institutionnel piloté par le bureau de la Coopération italienne à Beyrouth, avec la participation de groupes de travail spécialisés des ministères de l’Agriculture des deux pays. Le mémorandum, souligne l’agence de presse libanaise NNA, représente "une étape fondamentale dans le parcours des relations agricoles libano-italiennes, qui reposent sur une longue tradition historique". Au fil des années, le Liban a bénéficié de l’expérience italienne dans le développement de la production agricole, notamment dans la culture de l’olivier, l’organisation de l’utilisation des sols et la modernisation des méthodologies.
Axes stratégiques de l'accord
L’accord signé comprend plusieurs axes stratégiques, parmi lesquels l’amélioration de la qualité des produits agricoles grâce au développement de systèmes d’indication géographique, la mise à jour des systèmes de certification et phytosanitaires conformément aux normes européennes, afin de garantir la sécurité de la production et d’améliorer les opportunités d’exportation, le développement des zones rurales et de l’agritourisme, en soutenant un développement durable, en améliorant les infrastructures et en renforçant les conditions de vie des communautés locales.
Pêche, aquaculture et coopération technique
L’entente prévoit également de développer le secteur de la pêche et de l’aquaculture en respectant les normes internationales et en garantissant la durabilité des ressources marines, ainsi que de renforcer la coopération technique et institutionnelle à travers des programmes conjoints d’échange de connaissances, de renforcement des capacités et de modernisation de la gestion agricole.
Un cadre de coopération à long terme
Le mémorandum d’entente établit un cadre de coopération à long terme entre le Liban et l’Italie, afin de construire un secteur agricole plus résilient et durable, de soutenir la sécurité alimentaire et d’accompagner les agriculteurs face aux défis économiques et environnementaux, tout en favorisant les opportunités de développement du secteur agricole libanais.
Renforcement des relations bilatérales
La volonté de renforcer les relations entre les deux pays a été confirmée par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et le chef de l’État libanais, Joseph Aoun, lors d’une rencontre à Nicosie en marge des travaux du sommet informel de l’UE présidé par Chypre. Outre l’examen des modalités pour développer les liens dans tous les secteurs, les parties ont discuté des derniers développements de la situation au Liban, à la lumière du cessez-le-feu en cours avec Israël.