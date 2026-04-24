L'Italie au Siam renforce partenariat agroalimentaire avec Maroc

L'Italie au SIAM 2026 mise sur l’innovation pour renforcer le partenariat agroalimentaire avec le Maroc
AGI - L’Italie participe au Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2026), qui se tient à Meknès pour sa 18ème édition et s’impose comme l’un des principaux rendez-vous agricoles du continent africain et une plateforme de référence euro-méditerranéenne. Avec plus de 1,1 million de visiteurs attendus et la participation de 70 pays, l’événement, inauguré par le prince Moulay Rachid, se poursuivra jusqu’au 28 avril. Le thème central de cette édition porte sur la durabilité de l’élevage et la souveraineté alimentaire, dans un contexte marqué par l’intensification des défis climatiques et des enjeux de sécurité des approvisionnements.
Dans ce cadre, la présence italienne se distingue par une forte orientation vers l’innovation et le transfert de technologies. L’Italie est représentée par un pavillon au sein du pôle international, porté par ICE Agenzia, l’ambassade d’Italie à Rabat et FederUnacoma, la fédération des constructeurs de machines agricoles.
Vitrine italienne au SIAM 2026
"Le salon confirme son rôle de plateforme d’échange entre politiques publiques, innovation technologique et filières de production", a déclaré l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, soulignant que la vitrine italienne met en avant "la qualité et la diversité du système productif italien", des équipements agricoles aux technologies de transformation agroalimentaire. Selon le diplomate italien, l’édition 2026 marque surtout "la centralité croissante du partenariat entre l’Italie et le Maroc dans le secteur agro-industriel", porté par les entreprises et une logique d’intégration entre innovation, durabilité et développement territorial.
L’agriculture marocaine et son poids économique
L’agriculture reste un pilier de l’économie marocaine, représentant entre 12 et 15 % du PIB en 2025, malgré une forte exposition aux aléas climatiques. Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), le secteur a généré environ 26,99 milliards de dirhams (environ 2,5 milliards d’euros) au quatrième trimestre 2025, avec une croissance de 3,1 % au début de l’année suivante. Le secteur agricole, forestier et de la pêche continue par ailleurs d’absorber près de 45 % de la population active, principalement en zones rurales.
Exportations agricoles et diversification
Sur le plan des exportations, le Maroc confirme son rôle de puissance agricole régionale, avec une forte diversification vers l’Europe. Les légumes représentent plus de 57 % des exportations agricoles, dominés par la tomate, tandis que les pastèques ont progressé de 53 % au premier semestre 2025. Les petits fruits connaissent également une forte expansion, faisant du Maroc le premier fournisseur du Royaume-Uni dans ce segment.
Innovation italienne et dimension internationale du SIAM
En Italie, la mécanisation agricole a enregistré une reprise en 2025 après un recul en 2024. Selon FederUnacoma, les immatriculations de tracteurs ont augmenté de 13,7%, atteignant environ 17.500 unités, soutenues par la demande liée à la transition numérique et environnementale de l’agriculture 4.0.
Le salon de Meknès, qui s’étend sur 37 hectares, réunit plus de 1.500 exposants, 500 coopératives et 200 éleveurs. Le Portugal est l’invité d’honneur de cette édition, aux côtés de délégations de France, Turquie, Mali, Côte d’Ivoire et Italie. Créé pour structurer les politiques agricoles et renforcer les chaînes de valeur, le SIAM s’est imposé comme un carrefour stratégique où se rencontrent décideurs, investisseurs et acteurs du secteur.
Dans ce contexte, la diplomatie italienne souligne la vocation du bassin méditerranéen élargi comme espace de coopération renforcée, où Rome entend jouer un rôle actif à travers l’innovation et le transfert de savoir-faire industriel.