Au Congo un projet italien pour emploi et handicap

AGI - Un projet italien consacré au soutien des personnes en situation de handicap et à leur introduction dans le marché du travail a été lancé à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Le programme est mis en œuvre par l’ONG Comunità, Promozione e Sviluppo (CPS) et financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) avec l'objectif d’améliorer l’accès à l’emploi et à l’entrepreneuriat pour les personnes handicapées, en particulier les jeunes et les femmes.
L'initiative s’étendra sur 36 mois dans deux arrondissements de la capitale, Ouenzé et Makélékélé, avec un budget d’environ 827 000 euros. Au total, 200 personnes en situation de handicap bénéficieront d’un accompagnement vers un emploi stable. "Les personnes handicapées font partie des plus vulnérables, confrontées à un chômage élevé, à des difficultés d’accès à la formation et à des discriminations persistantes. Environ 57 % d’entre elles vivent avec moins de la moitié du revenu moyen", a déclaré à Agenzia Nova la responsable du projet, Erme Linda Onda.
Une approche intégrée en trois axes
Le projet repose sur une approche intégrée articulée autour de trois axes : la sensibilisation et la promotion des droits à travers des campagnes de communication, des activités culturelles et un dialogue renforcé entre institutions, société civile et secteur privé ; la formation professionnelle avec la sélection d’environ 200 bénéficiaires formés dans des métiers traditionnels comme la menuiserie et la couture, ainsi que dans des domaines innovants comme les technologies numériques ; et enfin l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat, avec un accompagnement à l’emploi, la création d’activités génératrices de revenus et le soutien à une dizaine d’entreprises innovantes.
Une vision du développement inclusive
Pour Aldo Cera, directeur du bureau AICS d’Abidjan, également en charge du Congo, le projet illustre une vision du développement centrée sur l’inclusion. "L’inclusion des personnes handicapées n’est pas une action sectorielle, mais un choix structurel", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de donner aux populations vulnérables les moyens de devenir actrices de leur propre développement, conformément aux Objectifs de développement durable.
Le rôle de l’Italie et du partenariat bilatéral
Le vice-ambassadeur d’Italie à Brazzaville, Alberto Gruden, a exprimé l’espoir que cette initiative renforce les relations entre le Congo et l’Italie, notant que l’engagement italien dans le pays s’étend progressivement aux domaines sociaux, au-delà des secteurs traditionnels comme l’énergie.
La voix des bénéficiaires
Les bénéficiaires eux-mêmes saluent ce soutien. "Aujourd’hui, les mentalités évoluent et les personnes handicapées prennent conscience de leur valeur. Grâce à cette initiative, la situation continuera de s’améliorer", a déclaré Philippe Mouyabi, président de l’Association des travailleurs handicapés du Congo.
Un cadre stratégique de coopération
Le Congo et l’Italie entretiennent depuis plus d’un demi-siècle des relations solides d’amitié et de coopération. Ce partenariat a été renforcé par le Plan Mattei, centré sur les investissements économiques, l’énergie, la santé, l’agriculture et le développement durable. Le Forum d’affaires Italie–Congo 2025, organisé l’année dernière à Brazzaville, a contribué à consolider ce partenariat stratégique, visant la transformation des ressources locales, le développement des infrastructures et le transfert de technologies, faisant du Congo un pays pilote du Plan Mattei.