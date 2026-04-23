Tunisie-Italie: accélérer la médecine de précision en oncologie

AGI - Entre la Tunisie et l’Italie, une nouvelle étape dans la coopération scientifique a été franchie à Sousse, avec le projet européen Biogen4Med qui se concentre sur l’un des enjeux majeurs des systèmes de santé contemporains : l’amélioration du diagnostic et du traitement des cancers grâce à la médecine de précision.
Financé dans le cadre du programme Interreg Next Italie–Tunisie, le projet s’inscrit dans une logique d’intégration euro-méditerranéenne de la recherche biomédicale. Il repose sur une approche combinant génétique, innovation technologique et application clinique, avec pour objectif central l’identification de nouveaux biomarqueurs capables d’affiner le diagnostic, d’orienter les choix thérapeutiques et d’améliorer le suivi des patients.
Identifier nouveaux biomarqueurs
"Biogen4Med vise à identifier des biomarqueurs utiles pour le diagnostic, le pronostic et le traitement des cancers, indépendamment de leur localisation", explique Sihem Hmissa Bel Hadj Salah, membre du comité de pilotage et spécialiste au Centre hospitalier universitaire Sahloul. "L’objectif est de développer des protocoles thérapeutiques personnalisés fondés sur le profil génétique du patient et les altérations moléculaires de la maladie", selon l’expert.
Cette orientation vers une médecine individualisée répond à une évolution globale des pratiques médicales, mais elle revêt une importance particulière dans le contexte régional. En Afrique du Nord, l’incidence des cancers est en hausse et les diagnostics restent souvent tardifs, ce qui limite l’efficacité des traitements. Le projet entend ainsi réduire les écarts technologiques et améliorer la qualité des soins, en introduisant des outils de diagnostic plus précis et des stratégies thérapeutiques mieux adaptées.
Un terrain propice
La Tunisie, qui dispose d’un capital humain qualifié et d’un système de santé relativement structuré, apparaît comme un terrain propice au développement de telles initiatives. L’articulation entre recherche académique et pratique hospitalière y est déjà avancée, et la coopération avec des partenaires européens contribue à renforcer cette dynamique.
Le projet est coordonné par la faculté de médecine de Sousse, en partenariat avec l’Uuniversité de Palerme, la fondation Ri.MED et le Centre hospitalier universitaire Sahloul. Il mobilise des compétences dans des domaines variés, allant de l’anatomie pathologique à la biochimie, en passant par la bioinformatique.
Structurer un véritable écosystème d’innovation
Au-delà de ses objectifs cliniques, Biogen4Med ambitionne de structurer un véritable écosystème d’innovation. L’intégration de technologies telles que l’intelligence artificielle appliquée à la médecine ou la théranostique – qui combine diagnostic et traitement – vise à renforcer les capacités de recherche et à favoriser l’émergence de chaînes de valeur transfrontalières.
Sélectionné parmi une centaine de propositions, le projet figure parmi les mieux évalués du programme, avec un financement d’environ 941.000 euros. Cette reconnaissance souligne à la fois la pertinence scientifique de l’initiative et son potentiel d’impact dans la région.